.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انتحار مصارعة بسبب التنمر يؤدي لتغييرات قانونية في اليابان

  • الخط
Hana Kimura
المصارعة هانا كيمورا (أرشيفية)

انتحار مصارعة بسبب التنمر يؤدي لتغييرات قانونية في اليابان

البرلمان الياباني شدد عقوبة التشهير بعد موت هانا كيمورا عن عمر يناهز 22 عاماً

طوكيو – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

وافق البرلمان الياباني اليوم الاثنين على عقوبة أكثر صرامة لجريمة التشهير، في خطوة أثارها انتحار مصارعة تعرضت للتنمر وأثارت مخاوف بشأن حرية التعبير.

صورة هانا كيمورا خلال نزال أقيم في طوكيو الشهر الماضي تخليداً لذكراها
صورة هانا كيمورا خلال نزال أقيم في طوكيو الشهر الماضي تخليداً لذكراها

وبدأت المداولات البرلمانية حول تشديد قانون التشهير في يناير الماضي بعد أن انتحرت المصارعة هانا كيمورا عن عمر يناهز 22 عاماً.

تعرضت كيمورا للتنمر والإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020 بعد ظهورها في مسلسل "تيراس هاوس" على شبكة "نتفليكس".

وأثار موتها موجة من النقاش حول التنمر والرسائل البغيضة الصادرة عن مجهولين.

كيمورا في في مسلسل "تيراس هاوس"
كيمورا في في مسلسل "تيراس هاوس"
الإعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل "سكويد غيم" المثير للجدل ثقافة وفن نتفليكس الإعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل "سكويد غيم" المثير للجدل

وكانت كيوكو والدة كيمورا، وهي أيضاً مصارعة محترفة شهيرة، القوة الدافعة وراء التغيير القانوني. وأدلت بشهادتها أمام البرلمان في أبريل وقالت إنها واجهت باستمرار إهانات واتهامات باستخدام اسم ابنتها لكسب المال.

وسيتم سن القانون المعدل رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.

وسوف يضيف القانون عقوبة السجن لمدة عام واحد مع خيار العمل الجبري، وغرامات تصل إلى 300 ألف ين (2220 دولاراً) للمخالفين المدانين، في تغير عن العقوبة السابقة التي كانت عبارة عن احتجاز لفترة قصيرة وغرامات أقل من 10 آلاف ين (74 دولاراً) في القانون الحالي.

كيوكو ترتدي قميص عليه صورة ابنتها هانا كيمورا
كيوكو ترتدي قميص عليه صورة ابنتها هانا كيمورا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟ هل تنجح "التجارة العالمية" في منع حدوث أزمة غذائية بسبب الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد