سامحوني.. فيديو مؤلم لسوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

انشغل السودانيون خلال الساعات الماضية بمقطع مؤلم لتاجر يوثق اللحظات الأخيرة من حياته قبل الانتحار بمياه النيل.
في التفاصيل فوجئ عشرات المارة والسيارات برجل يوقف عربته عند كبري الحلفايا "الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان" ويترجل منها، ليقفز مسرعاً دون سابق إنذار إلى مياه نهر النيل قبالة منطقة الحلفايا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.
الفشل الكلوي
فيما كشفت مصادر لـ "العربية.نت" أن الرجل يعمل تاجرا للسيارات في سوق "الكرين" أحد أشهر أسواق السيارات بالخرطوم.
كما أوضحت أنه كان يعاني من مضاعفات مرض الفشل الكلوي مؤخراً، وأنه قرر وضع حد لحياته للتخلص من وطأة الألم.
"لا تبكوني"
ولاحقاً عثر ذوي التاجر المنتحر على مقطع فيديو، يوثق اللحظات الأخيرة قبل انتحاره. وقال في المقطع الذي يمتد لدقيقة ونصف تقريباً، أنه قرر وحده دون مشاركة أحد، وبكامل قواه العقلية، القفز من فوق الجسر بقصد الانتحار.
كما ذكر في المقطع المؤلم أنه ضاق ذرعا بالحياة ولم يعد يريد أن يتعذب ويعذب من حوله، طالبا الدعاء والعفو. وختم حديثه المؤثر طالباً من أحبابه عدم البكاء عليه أو إقامة سرادق عزاء!
فيما انتشر المقطع بشكل واسع بين السودانيين، الذين عبروا عن حزنهم لمأساة الرجل، فيما وجه آخرون انتقادات لإقدامه على تلك الخطوة.
-
شاهد.. سعوديون ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازانتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية مع مقطع مصور لإنقاذ سائحين أوكرانيين علقا في وادي لجب بجازان بعدما اجتذبهما جمال ... السعودية
-
محامية لبنانية تدافع عن رئيس موريتانيا السابق.. هذه التفاصيلينتظر الموريتانيون موعد بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إحالته من قبل قاضي التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية في نواكشوط قبل ... العرب والعالم
-
تخيل.. بإمكانك تناول هذه الأطعمة حتى بعد انتهاء صلاحيتهاالتواريخ المعروضة تكون في أحيان كثيرة مجرد إرشادات صحة