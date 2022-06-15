شاب يشتعل في مصر.. فيديو مغلوط يثير تفاعلاً!
سكب مادة على نفسه ثم أضرم النار
مع زحمة الأخبار التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تكثر الأخبار المغلوطة.
ففي الآونة الأخيرة، تداولت حسابات كثيرة لاسيما في مصر، مقطع فيديو قالت إنه لشاب مصري أقدم على إحراق نفسه في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، شمال القاهرة.
مدمن مخدرات
وظهر الشاب في الفيديو جالساً على كرسي يسكب على رأسه مادة سريعة الاشتعال، ثم أضرم النار في نفسه.
وبينما ذكرت تعليقات أن الشاب المشتعل كان مدمناً على المخدّرات، كُشفت الحقيقة.
فقد أظهر التفتيش على محركات البحث أن الحادثة قديمة، تعود لعام 2021، ووقعت في باكستان وليس في مصر، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.
وكشفت المعلومات أيضاً أن الحادثة وقعت في مدينة كراتشي، وكانت بسبب "شجار عائلي"، كما نشرت فيديو كاملا للواقعة، أظهر شابا آخر يحاول مساعدة الشاب المشتعل وإنقاذه وكان يرتدي زيّاً باكستانياً.
يذكر أن الفيديو المغلوط كان حصد عشرات التعليقات والمشاركات إلى أن تبيّنت الحقيقة وكشفت التفاصيل الصحيحة.
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