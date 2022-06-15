.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاب يشتعل في مصر.. فيديو مغلوط يثير تفاعلاً!

  • الخط
نار (Istock)
تعبيرية عن حريق (iStock)

شاب يشتعل في مصر.. فيديو مغلوط يثير تفاعلاً!

سكب مادة على نفسه ثم أضرم النار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع زحمة الأخبار التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تكثر الأخبار المغلوطة.

التحرش الإلكتروني.. كيف يُمكننا حماية أنفسنا منه؟ تكنولوجيا التحرش الإلكتروني.. كيف يُمكننا حماية أنفسنا منه؟

ففي الآونة الأخيرة، تداولت حسابات كثيرة لاسيما في مصر، مقطع فيديو قالت إنه لشاب مصري أقدم على إحراق نفسه في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، شمال القاهرة.

مدمن مخدرات

وظهر الشاب في الفيديو جالساً على كرسي يسكب على رأسه مادة سريعة الاشتعال، ثم أضرم النار في نفسه.

وبينما ذكرت تعليقات أن الشاب المشتعل كان مدمناً على المخدّرات، كُشفت الحقيقة.

فقد أظهر التفتيش على محركات البحث أن الحادثة قديمة، تعود لعام 2021، ووقعت في باكستان وليس في مصر، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

من الفيديو المتداول
من الفيديو المتداول

وكشفت المعلومات أيضاً أن الحادثة وقعت في مدينة كراتشي، وكانت بسبب "شجار عائلي"، كما نشرت فيديو كاملا للواقعة، أظهر شابا آخر يحاول مساعدة الشاب المشتعل وإنقاذه وكان يرتدي زيّاً باكستانياً.

يذكر أن الفيديو المغلوط كان حصد عشرات التعليقات والمشاركات إلى أن تبيّنت الحقيقة وكشفت التفاصيل الصحيحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
اكتشف المزيد