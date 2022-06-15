عن وسوسة الشيطان.. سؤال بالثانوية العامة يشغل السودان!

انشغلت الأوساط السودانية خلال الساعات الماضية، بسؤال ورد في امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة حول إمكانية "التخلّص من وسوسة الشيطان ببخور اللبان".

فقد انقسمت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ما فجّر جدلاً أجبر وزارة التربية والتعليم على التدخّل.

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لمنع الخرافة وتوعية الأجيال

وبينما رأى المعلم بمدينة حلفا محمود النادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن السؤال منطقي ومصدره يرجع لما هو مقرر بمنهج الدراسة، لافتاً إلى أن بعض المجتمعات في السودان كانت تستخدم وسائل خرافية وأساطير في طرد الشيطان والسحر والشعوذة.

كما أكد أن أهمية السؤال تأتي من هذه النقطة تماما، والمراد منه كان علاج مثل هذه الاعتقادات الخاطئة الموجودة في البلاد، أثنت وزارة التربية والتعليم على هذا الكلام.

واعتبر التربوي محمد السر أن الوزارة تتعامل مع الأسئلة بصورة أكثر حداثة وتخرج من إطار الأسئلة العادية والتقليدية وتقدم أسئلة أكثر تطوراً لتجعل الطلاب يخرجون من الأجواء النمطية، وفق كلامه.

أما عن الجدل الذي أثاره السؤال عبر مواقع التواصل، لفت التربوي إلى أن السؤال يتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيه الطلاب، حيث يرون بأعينهم خرافات المجتمع، مشددا على وجوب تنبيه التلاميذ لتلك الخرفات كي يصبحوا مؤهلين لمعرفتها ومحاربتها ونشر الوعي بخصوصها.

جدل عبر مواقع التواصل

يذكر أن الباحثة الاجتماعية نجوى عبد الغني كانت أثنت أيضاً على السؤال، معتبرة أن مثل هذه الأنواع من الأسئلة تعمل على جعل الطلاب واعين لهذه الأمور التي يعتبرها المجتمع عادية، خصوصاً في مجتمع يؤمن بالخرافات أكثر من الحقائق، بحسب قولها.

وقد أثار السؤال جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، وقسم الآراء حوله إلى أن أتى تعليق من وزارة التربية فأنهى النقاش.