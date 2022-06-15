ملعب بتطوان أم الحسيمة؟.. صورة قديمة خاطئة من المغرب
الصورة قديمة.. تعود لتصميم نشر عام 2014
مع كثرة الأخبار المتداولة يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنتشر معلومات مغلوطة إلى حد كبير.
فقد انشغلت مواقع التواصل بصورة ادّعى ناشروها أنّها تظهر ملعب كرة قدم متطوراً في مدينة الحسيمة في المغرب.
إلا أنّ الادعاء خطأ تماما، فالصورة ما هي إلا تصميم لملعب تطوان الكبير الذي كان من المفترص الانتهاء من بنائه عام 2018، إلا أنّ المشروع تعثّر ولم يكتمل.
آلاف التفاعلات على فيسبوك
ويظهر ملعب كرة قدم المتطوّر في الصورة واضحاً، في حين زعم التعليق قائلاً: "ليس ملعباً بدولة أوروبية…إنّه ملعب الحسيمة بشمال المملكة المغربيّة".
يذكر أن الصورة كانت حصدت آلاف التفاعلات على موقع فيسبوك بين معجبين بشكل الملعب ومشكّكين في أن يكون الادعاء صحيحاً.
إلى أن أظهر التفتيش أن الصورة قديمة، وأنّها تعود لتصميم نشر عام 2014 لملعب في تطوان شمال المغرب.
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