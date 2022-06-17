شاهد.. توم هانكس يفقد صوابه وينفعل ويصرخ بسبب زوجته
اندفاع الحشد جعل أحدهم يصطدم بالفنانة الحائزة على جائزة أوسكار حيث كادت تسقط للأمام
فقد نجم هوليوود صوابه وانفعل على الصحافيين والمعجبين الذين أحاطوا به، عقب حدث فني في نيويورك، مساء الخميس، في محاولة منهم للتحدث إليه، وذلك بعد أن اصطدم أحدهم بزوجته الممثلة ريتا ويلسون، التي كانت على ما يبدو واقفة تنتظر زوجها ليلحق بها.
إلا أن اندفاع الحشد جعل أحدهم يصطدم بالفنانة الحائزة على جائزة أوسكار من الخلف، حيث كادت تسقط للأمام.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية، ومقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، صرخت ويلسون قائلة "توقفوا عن ذلك"، الأمر الذي أغضب هانكس كثيراً وجعله يلتفت للصحافيين ويصرخ قائلا: "ابتعدوا عن زوجتي"، قبل أن يتوجه بصحبة زوجته إلى السيارة.
وصاح أحد المعجبين معتذرا: "آسف على ذلك توم".
وكان قد أثار آخر ظهور للممثل العالمي توم هانكس حالة من القلق، حيث ظهر في فيديو وهو غير قادر على التحكم في يده اليمنى التي كانت تهتز بشدة أثناء إمساكه للميكرفون، وذلك خلال الجولة الترويجية لفيلم السيرة الذاتية للمغني الراحل ألفيس بريسلي "Elvis" في مدينة غولد كوست الأسترالية.
وظهر توم هانكس وهو يحمل ميكروفون في يده اليمنى، وعندما بدأ في الارتجاف استخدم هانكس يده اليسرى للتحكم في الميكروفون، كما حاول التبديل بين يديه خلال حديثه.
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