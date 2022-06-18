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بومبيو يكشف للعربية عن خلطته السحرية لخسارة الوزن

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U.S. former Secretary of State Mike Pompeo attends the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida, U.S. February 25, 2022. REUTERS/Marco Bello
مايك بومبيو
خاص

بومبيو يكشف للعربية عن خلطته السحرية لخسارة الوزن

وزير الخارجية الأميركي السابق قال إنه تمكن من خسارة الوزن عن طريق اتباع الأسلوب القديم

العربية.نت

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كشف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، في حوار مع "العربية"، الطريقة السحرية التي مكنته من خسارة الوزن بشكل ملحوظ.

وقال بومبيو إنه تمكن من خسارة الوزن عن طريق اتباع الأسلوب القديم، حيث توقف عن تناول الخبز والباستا والأرز وكل وجبات الشرق الأوسط الشهية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر.

وعند سؤاله عن قربه من الرئيس السابق دونالد ترمب، الشهير بحبه للوجبات السريعة، وربما أن ذلك القرب هو سبب زيادة وزنه في السابق، ضحك بومبيو وقال إن ذلك ليس صحيحاً، لأن ذلك التحدي هو لمايك بومبيو وليس لأي أحد آخر.

وأضاف بومبيو: "أنا أحب الوجبات السريعة والحلويات.. كما ينقصني الانضباط"، مشيراً إلى أنه الآن في حال أفضل.

يُذكر أن وزير الخارجية الأميركي السابق كشف في حواره مع "العربية"، تفاصيل تعلن لأول مرة عن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأكد بومبيو أن أميركا قامت بقتل قاسم سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية الشعب الأميركي، ولأن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أميركي، وقد تمكنت الإدارة الأميركية بالإطاحة بذلك المخطط.

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