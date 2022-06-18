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شخص يعرض أكثر من 19 مليون دولار لتناول الغداء مع وارين بافيت

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صورة أرشيفية للملياردير وارين بافيت في طريقه لتناول البرغر والكولا

شخص يعرض أكثر من 19 مليون دولار لتناول الغداء مع وارين بافيت

العرض جاء ضمن مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء مع الملياردير الأميركي لمصلحة جمعية خيرية في سان فرانسيسكو

العربية.نت، رويترز

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عرض شخص محظوظ وثري على الأرجح، أكثر من 19 مليون دولار في مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء خاص مع رجل الأعمال الأميركي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية في سان فرانسيسكو.

وبشكل كبير تجاوز العرض الفائز في المزاد، الذي انتهى ليل الجمعة، الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان في مزاد مماثل في عام 2019. ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز الجديد.

الملياردير الأميركي وارين بافيت
الملياردير الأميركي وارين بافيت

وستذهب عائدات المزاد إلى جلايد، وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو، تقدم وجبات ومأوى وفحوصا للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، كما تقدم تدريبا لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.

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وقبل ذلك ساعد وارين بافيت، البالغ من العمر 91 عاما ورئيس شركة "بيركشاير هاثاواي" ورئيسها التنفيذي، على جمع أكثر من 53.2 مليون دولار لصالح جمعية جلايد في 21 مزادا لتناول الغداء معه.

وبدأت المزادات في عام 2000، ولم يكن هناك مزاد في أي من عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعهد بافيت أيضا بالتبرع بكل ثروته تقريبا. وطبقا لمجلة "فوربس"، قُدّرت ثروته يوم الجمعة بنحو 93.4 مليار دولار، أي أنه سابع أغنى أغنياء العالم.

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