زاخاروفا تسخر من عناق ماكرون وزيلينسكي..وتكشف سر الطاولة

بجملة يتيمة وعبارات مختصرة، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

فبعد أن نشرت على حسابها الرسمي في فيسبوك، صورة للضيف الفرنسي معانقاً بحرارة زيلينسكي في العاصمة كييف، كتبت جملة واحدة "الآن فهمت لماذا أجلس بوتين ماكرون على طاولة طويلة"!

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صور وتعليقات ساخرة!

وعلى الرغم من أن التعليق جاء قبل يومين، بالتزامن مع الزيارة الفرنسية الرفيعة لأوكرانيا، إلا أن الجدل الذي أثاره لم يهدأ بعد.

فقد تقاطرت التعليقات من كل حدب وصوب على المتحدثة "المتفوهة"، ففيما وصفها البعض بالشرسة، اعتبر آخرون أن "اللبيب من الإشارة يفهم"!

كما أمطر البعض صفحتها بالصور والتعليقات الساخرة!

يشار إلى أن ماكرون الذي زار يوم الجمعة الماضي كييف وأثارت لقطات العناق بينه وبين زيلينسكي تعليقات كثيرة على مواقع التواصل، كان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في مطلع فبراير الماضي، وقبيل أسابيع قليلة من انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

إلا أن صورة الطاولة المترامية الأطراف التي فصلت بينه وبين مضيفه الروسي في حينه أسالت أطناناً من الحبر والتساؤلات والانتقادات على السواء.

ليوضح الكرملين لاحقاً أن هذا التباعد بين الرجلين، فرضه رفض سيد الإليزيه إجراء فحص ثان لكورونا قبيل لقائه بوتين.