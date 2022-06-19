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زاخاروفا تسخر من عناق ماكرون وزيلينسكي..وتكشف سر الطاولة

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الرئيس الفرنسي معانقاً نظيره الأوكراني في كييف (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الفرنسي معانقاً نظيره الأوكراني في كييف (أرشيفية - فرانس برس)

زاخاروفا تسخر من عناق ماكرون وزيلينسكي..وتكشف سر الطاولة

دبي- العربية.نت

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بجملة يتيمة وعبارات مختصرة، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

سر الطاولة الطويلة ينكشف.. ما الأمر الذي رفضه ماكرون قبل لقاء بوتين؟ الأخيرة روسيا و بوتين سر الطاولة الطويلة ينكشف.. ما الأمر الذي رفضه ماكرون قبل لقاء بوتين؟

فبعد أن نشرت على حسابها الرسمي في فيسبوك، صورة للضيف الفرنسي معانقاً بحرارة زيلينسكي في العاصمة كييف، كتبت جملة واحدة "الآن فهمت لماذا أجلس بوتين ماكرون على طاولة طويلة"!

صور وتعليقات ساخرة!

وعلى الرغم من أن التعليق جاء قبل يومين، بالتزامن مع الزيارة الفرنسية الرفيعة لأوكرانيا، إلا أن الجدل الذي أثاره لم يهدأ بعد.

تعليق ماريا زاخاروفا
تعليق ماريا زاخاروفا

فقد تقاطرت التعليقات من كل حدب وصوب على المتحدثة "المتفوهة"، ففيما وصفها البعض بالشرسة، اعتبر آخرون أن "اللبيب من الإشارة يفهم"!

كما أمطر البعض صفحتها بالصور والتعليقات الساخرة!

يشار إلى أن ماكرون الذي زار يوم الجمعة الماضي كييف وأثارت لقطات العناق بينه وبين زيلينسكي تعليقات كثيرة على مواقع التواصل، كان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في مطلع فبراير الماضي، وقبيل أسابيع قليلة من انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

إلا أن صورة الطاولة المترامية الأطراف التي فصلت بينه وبين مضيفه الروسي في حينه أسالت أطناناً من الحبر والتساؤلات والانتقادات على السواء.

ليوضح الكرملين لاحقاً أن هذا التباعد بين الرجلين، فرضه رفض سيد الإليزيه إجراء فحص ثان لكورونا قبيل لقائه بوتين.

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