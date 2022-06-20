"سوبر مان" ظهر هنا.. شاهد لحظة إنقاذ مسنة من قطار مجنون

في فيديو مرعب، نجت امرأة هندية من الدهس تحت عجلات قطار مسرع بفضل رجل تدخّل باللحظة الحاسمة وأنقذ الموقف.
فقد التقطت كاميرات مراقبة مقطعاً مصوراً أظهر إنقاذ رجل تبين لاحقاً أنه شرطي، لامرأة مسنّة في ولاية اوتار براديش الهندية.
وتوضح اللقطات كيف نبّه الشرطي العجوز من خطورة العبور قبل لحظات من قدوم القطار السريع إلى منصة السكك الحديدية، إلا أن المسنة لم تدرك تماما على ما يبدو مخاطر التحذير فعبرت، ما استدعى تدخلاً سريعا لإنقاذها وهو ما فعله الشرطي بأن انقض كالبرق وأمسك بها وجرها إلى بر الأمان.
تحذير من السلطات
بدورها، نشرت وزارة السكك الحديدية المقطع على حسابها في تويتر مع تعليق جاء فيه: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وسرعة تحرك شرطة المحطة".
كما طالبت الجميع باستخدام الجسور والمناطق المخصصة للانتقال بين منصات القطار.
आरपीएफ कर्मी की सतर्कता और तत्परता से बचाई गई महिला की जान!— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 18, 2022
झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर पटरी पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया।
सभी से अनुरोध है कि एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। pic.twitter.com/HZUCEXvbjs
سوبر مان.. الرجل الخارق
يشار إلى أن الفيديو انتشر إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الهندية.
في حين أثنت التعليقات عل الشرطي المنقذ واسمه كامليش كومار دوبي، وعلى رباطة جأشه وسرعة بديهته.
حتى لقبه البعض بـ"سوبر مان"، أو "الرجل الخارق".
-
شيرين عن أزمتها مع كاتب "ماتجرحنيش": ماليها مبرر!لم تلبث أن تنتهي أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع الشاعر بهاء الدين محمد حتى تعود من جديد.فبعدما ندد الشاعر بإعلان صاحبة "آه يا ليل" ندمها على ... ثقافة وفن
-
بوريل: عرقلة تصدير القمح الأوكراني جريمة حرباعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن روسيا يجب أن "تُحاسب" إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى ... العرب والعالم
-
المهن الموسيقية تتراجع.. وتسمح لحسن شاكوش بالغناءبعد 10 أشهر من المنع التام لمزاولة مهنة الغناء في مصر، أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حصوله على تصريح مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية، بعد ... ثقافة وفن