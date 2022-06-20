"سوبر مان" ظهر هنا.. شاهد لحظة إنقاذ مسنة من قطار مجنون

في فيديو مرعب، نجت امرأة هندية من الدهس تحت عجلات قطار مسرع بفضل رجل تدخّل باللحظة الحاسمة وأنقذ الموقف.

فقد التقطت كاميرات مراقبة مقطعاً مصوراً أظهر إنقاذ رجل تبين لاحقاً أنه شرطي، لامرأة مسنّة في ولاية اوتار براديش الهندية.

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وتوضح اللقطات كيف نبّه الشرطي العجوز من خطورة العبور قبل لحظات من قدوم القطار السريع إلى منصة السكك الحديدية، إلا أن المسنة لم تدرك تماما على ما يبدو مخاطر التحذير فعبرت، ما استدعى تدخلاً سريعا لإنقاذها وهو ما فعله الشرطي بأن انقض كالبرق وأمسك بها وجرها إلى بر الأمان.

تحذير من السلطات

بدورها، نشرت وزارة السكك الحديدية المقطع على حسابها في تويتر مع تعليق جاء فيه: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وسرعة تحرك شرطة المحطة".

كما طالبت الجميع باستخدام الجسور والمناطق المخصصة للانتقال بين منصات القطار.

आरपीएफ कर्मी की सतर्कता और तत्परता से बचाई गई महिला की जान!



झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर पटरी पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया।



सभी से अनुरोध है कि एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। pic.twitter.com/HZUCEXvbjs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 18, 2022

سوبر مان.. الرجل الخارق

يشار إلى أن الفيديو انتشر إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الهندية.

في حين أثنت التعليقات عل الشرطي المنقذ واسمه كامليش كومار دوبي، وعلى رباطة جأشه وسرعة بديهته.

حتى لقبه البعض بـ"سوبر مان"، أو "الرجل الخارق".