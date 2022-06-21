ثالث أغلى سيارات النجم رونالدو تتعرض لحادث وتفسد عطلته الصيفية

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خبرا صادما أثناء قضاء عطلته الصيفية برفقة عائلته بعد موسم مخيب مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، بتعرض سيارته "بوغاتي فيرون" لحادث بمدينة مايوركا الإسبانية.

فقد عكرت حادثة صدم سيارته الفارهة، الإجازة التي كان رونالدو يقضيها في مايوركا على الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.

مادة اعلانية

وأفادت تقارير بأن سيارة نجم مانشستر يونايتد الفاخرة، تعرضت لأضرار بعدما اصطدمت بجدار.

El Bugatti de Cristiano Ronaldo se estrella contra una casa



Se investiga quién era el conductor



Bunyola, Mallorca pic.twitter.com/K6Rn3zhLDu — SocialDrive (@SocialDrive_es) June 20, 2022

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم بجدار أحد المنازل الريفية سيارته من نوع "بوغاتي فيرون" التي يقدر ثمنها بـ1.8 مليون إسترليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار حجري.

ونقلت "ميرور" عن مصدر في الشرطة الإسبانية قوله، إن الأضرار "اقتصرت فقط على الماديات، وتحمل السائق مسؤولية الحادث".

من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الحارس الذي كان يقود السيارة لم يصب بأذى، بينما تضررت مقدمة سيارة البوغاتي.