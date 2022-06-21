شاهد.. صلاح ينشر أحدث صور لزوجته وابنتيه
نشر صورة تجمعه بعائلته الصغيرة وهم يحتفلون بعيد ميلاده الثلاثين الذي احتفل به منذ أيام قليلة
نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أحدث صور لعائلته الصغيرة، وذلك على حسابه في تويتر، مكتفياً بالتعليق بقلب أحمر.
ونشر صلاح صوراً لزوجته ماجي وبناته مكة وكيان، وهم في جولة بحرية.
كما نشر صورة تجمعه بعائلته الصغيرة، وهم يحتفلون بعيد ميلاده الثلاثين الذي احتفل به منذ أيام قليلة.
June 21, 2022
واحتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنجازات الفرعون المصري خلال مسيرته الكروية من نجريج، قريته الصغيرة بمركز بسيون في محافظة الغربية بمصر، وصولاً إلى العالمية، وذلك بإطلاق فيلم وثائقي بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذي أتم عامه الـ30 الأربعاء الماضي.
ورصد الفيلم الوثائقي بعنوان "مو.. رمز عالمي" رحلة صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى لقطات من قريته نجريج، ومقابلات مع جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو، والكاتب مارك مانسون، ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.
واحتفل صلاح، الأربعاء الماضي، بعيد ميلاده الـ 30، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.
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