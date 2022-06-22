بعد نفيه خيانة شاكيرا.. كاميرا ترصد بيكيه مع امرأة شقراء

بعد انفصال نجم برشلونة جيرارد بيكيه عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا، شوهد مع امرأة شقراء يستمتعان بأمسية.

ولم يعلق بيكيه مطلقًا على موضوع انفصاله نافيا بشدة خيانته لها، اختفى لفترة من الوقت حتى تم تصويره لأول مرة مع فتاة شقراء.

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وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، سافر بيكيه إلى ستوكهولم لحضور القمة الدولية التي تحمل عنوان "عقول رائعة"، حيث تلتقي شخصيات ناجحة من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت كاترين زيتوميرسك، المدونة السويدية التي حضرت المناسبة، أن بيكيه كان بصحبة فتاة شقراء.

وأضافت سيدة الأعمال كاترين: "كان يرتدي هودي (سترة مع قبعة) سوداء مثل الجميع، لأنها كانت حفلة خاصة للغاية. التقى بالمغنية أليشا كيز، وعارضة الأزياء نعومي كامبل، والممثل إدوارد نورتون، وكبار رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، لكن الشقراء معه كانت لا تزال مجهولة".

الانفصال بعد علاقة استمرت نحو 11 عامًا وأثمرت طفلين كان بمثابة صدمة لكثير من الناس. كان الزوجان قد انفصلا بالفعل قبل أشهر قليلة من الإعلان الرسمي، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية.

من ناحية أخرى، تقدمت عائلة المطربة الكولومبية بشكوى لدى الشرطة المحلية في برشلونة بسبب المضايقات التي تتعرض لها في منزلها حيث تقيم مع ولديها ميلان وساشا.

وتقدم شقيق شاكيرا بشكوى للشرطة بشأن المضايقات التي تعرضت لها شقيقته وولداها. أحد المعجبين من أصل روسي ترك رسالة بالأصباغ في الشارع المقابل للمنزل، يعبر فيها عن حبه لها واستعداده للزواج منها فورًا، بينما يقوم شخص آخر بفتح صندوق البريد وإيداع رسالة يومية لها.

وتستمر شاكيرا في البقاء في المنزل حتى اكتمال ترتيبات الوصاية على الصبيان، وقد طلبت حضور عائلتها لدعمها في هذه الأوقات الصعبة.