الهند.. لحظات رعب عاشها سياح أنقذوا بحبل متدلٍ من علو 300 متر

عاش 18 سائحاً تجربة مرعبة أثناء استقلالهم "تلفريك" معلقاً فوق منطقة جبلية شمال الهند، بعد تعطله بسبب مشكلة فنية. واضطر بعضهم لاستخدام حبل بعد أن علقوا عالياً في الهواء.

ووفقاً للصحف المحلية، فقد وقع الحادث المفزع حين كان السياح يستمتعون بالمناظر الخلابة لجبال شيفاليك الشمالية، لتتحول اللحظة إلى حالة من الرعب عندما توقف التلفريك فجأة.

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وكان السياح في أحد الأماكن السياحية فوق باروانو تيمبر تريل عندما وجدوا أنفسهم محاصرين في الهواء، الاثنين. وحوصرت المجموعة في التلفريك على ارتفاع أكثر من 300 متر، الأمر الذي اضطرهم للبقاء معلقين في الهواء لأكثر من ساعة قبل وصول فرقة طوارئ لإنقاذهم.

ويظهر مقطع فيديو أحد السياح المحاصرين وهو ينزل من التلفريك باستخدام حبل، لكن العديد منهم لم يتمكنوا من استخدام الحبل للنزول، بمن فيهم الأطفال وكبار السن من الزوار. فيما تقطعت السبل بالمجموعة لأكثر من ساعة قبل وصول الشرطة وفرق الإطفاء للمساعدة في إخلاء التلفريك.

وتفاجأ السياح بلجوء فريق الطوارئ إلى حبل كان عليهم التدلي به والنزول إلى قاع الوادي، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أحد السياح قوله إن "النزول بالحبل كان أمرا صعبا بسبب تقدمه في السن"، بينما هاجم آخر السلطات الهندية باعتبارها المسؤولة عن إنقاذهم.

ولاحقا استخدمت السلطات التلفريك الثاني لإنقاذ بقية المجموعة.