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مشاهد صادمة من لبنان.. عرّى 14 عاملاً وعذبهم وأهانهم!

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مشاهد صادمة من لبنان.. عرّى 14 عاملاً وعذبهم وأهانهم!

دبي- العربية.نت

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في مشهد صادم شغل اللبنانيين خلال الساعات الماضية، ظهر ما يقارب الـ 14 عاملاً يتعرضون للضرب والإهانة من قبل أحد أصحاب العمل، بينهم على الأقل طفل قاصر، بحسب ما بدا من ملامحه.

وفي التفاصيل، تبين أن صاحب العمل اتهم هؤلاء العمال بسرقة مبلغ من المال، فلم يجد سبيلاً سوى تعريتهم والانهيال عليهم بالضرب وتصويرهم لمزيد من الإهانة.

حبة بطاطا!

بل ولم يكتف بذلك، إنما سد أفواههم بحبة من البطاطا أيضاً، ليكتم أنفاسهم.

في المقابل، زعم أقارب بعض العمال (لبنانيين وسوريين) أن المعتدي أراد التهرب من دفع مستحقاتهم بعد كدهم لأربعة أيام طويلة في قطف الكرز، فما كان أمامه سوى تلفيق تلك التهمة.

من جهتها أوضحت القوى الأمنية في بيان مساء أمس الأربعاء، أن الحادثة وقعت في بلدة العاقورة، وهي إحدى القرى في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان.

كما أوضحت أن مواطناً لبنانياً تقدم قبل 3 أيام بشكوى أمام مخفر البلدة، مدعياً أن مجموعة من العمال سرقت منه مبلغاً قدره 100 مليون ليرة لبنانية، فحولت شكواه إلى مخفر جونية للتحقيق.

إلا أنه فور انتشار تلك المقاطع المهينة خلال الساعات الماضية، تحرك الأمن وفتح تحقيقاً في الحادث، كما أصدر القضاء مذكرة بإحضار المعتدي.

يذكر أن تلك المشاهد المهينة أثارت موجة غضب على مواقع التواصل، فيما انتقد العديد من الناشطين تكرار حوادث سوء معاملة النازحين السوريين في البلاد.

واستقبل لبنان منذ انطلاق الحرب السورية ما يقارب المليوني سوري، بعضهم قطن في مخيمات متفرقة بمختلف المناطق. إلا أنه مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية مؤخراً بشكل غير مسبوق، تصاعدت المطالبات الرسمية بإعادتهم إلى مناطق آمنة في سوريا.

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