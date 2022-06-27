شاهد.. أمطار شديدة تهدم جسوراً ومنازل شمال تركيا

تتواصل الأمطار الغزيرة في عدد من الولايات التركية الواقعة على البحر الأسود، بينها مدينة كاستامونو السياحية، حيث حذرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة اختصاراً بـ آفاد (AFAD) والمديرية العامة للأرصاد الجوية من استمرار الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة في 6 ولاياتٍ تقع على البحر الأسود في شمالي تركيا، وهي كاستامونو وسينوب وبارتين وكارابوك وزونغولداك ودوزجي.

ففي مدينة كاستامونو، انهار جسر للمشاة على نحوٍ مفاجئ على خلفية الفيضانات التي اجتاحت المدينة السياحية، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلامٍ تركية محلّية، والتي اعتبرت أن الفيضانات التي تجتاح المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم هي مشابهة لتلك التي حصلت العام الماضي في ذات التوقيت.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. — Yeni Şafak (@yenisafak) June 27, 2022

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وذكرت مصادر تركية لـ"العربية.نت" أن "جسراً آخر انهار أيضاً في مدينة كاستامونو إثر الأمطار الغزيرة"، والتي من المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، على ما أفادت المديرية التركية العامة للأرصاد الجوية.

ويقع الجسر الأول في منطقة إينبولو داخل مدينة كاستامونو والذي دُمِر نتيجة الأمطار الغزيرة في المنطقة، في حين يقع الثاني على أطراف المدينة.

وحذّرت الأرصاد الجوية، سكان الولايات الست من الإقامة في البيوت التي تقع في الطوابق السفلية، وطلبت منهم المكوث في الطوابق العلوية فقط وعدم الخروج إلى الشوارع أو الساحات العامة بعدما غمرت المياه منازل تقع في الطوابق السفلية.

ومن المرجح أن تستمر الأمطار حتى الساعة التاسعة ليلاً، بحسب التوقيت المحلي لتركيا في المدن الستة التي وصفتها الأرصاد الجوية بـ"شديدة الخطورة".

ونفت مصادر من بلدية كاستامونو لـ"العربية.نت"، سقوط أي خسائر بشرية جرّاء الأمطار الغزيرة حتى الآن.

وبحسب مسؤول يعمل في بلدية المدينة، فإن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادّية فقط بعدما تضررت مبانٍ ومحلّاتٍ وجسورٍ في كاستامونو وخمس مدنٍ أخرى تقع على البحر الأسود، علاوة على تضرر المحاصيل والحقول الزراعية في تلك المنطقة.

كما ذكر المسؤول لـ"العربية.نت" أن "2552 شخصاً من فرق إدارة الكوارث يعملون على الأرض لمساعدة سكان المدن الستة التي تشهد أمطاراً غزيرة"، كاشفاً أن "هؤلاء الأشخاص بحوزتهم 826 مركبة مختلفة الحجم والنوع لتقديم المساعدة الطارئة للسكان".

وكشف أن "البلدية سوف تباشر بإجراء عمليات صيانة الجسور والأماكن المتضررة فور توقف الأمطار أو تمكنهم من ذلك".

وتعد مدينة بارتن، هي الثانية من بين المدن الستة الأكثر تضرراً بالفيضانات التي تجتاحها بعد كاستامونو وهي جميعاً تقع شمالي تركيا على البحر الأسود وعادةً ما تشهد فيضاناتٍ على خلفية أمطارٍ غزيرة تستمر لأيام.

وتواصل الشرطة التركية الخروج في دورياتٍ في مراكز المدن الستة وأريافها، للحد من حركة السكان ومنع التجمّعات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامٍ تركية محلّية.

وفي منتصف شهر يونيو الجاري قُتِل خمسة أشخاصٍ على الأقل في فيضاناتٍ ضربت وسط تركيا بعد هطول أمطارٍ غزيرة في العاصمة أنقرة ومناطق أخرى تحيط بها على مدى أكثر من يومين.