.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئة الأرض؟!.. هل هذه صورة نهر الأمازون وهو يشق الغابات؟

  • الخط
الصورة المغلوطة

رئة الأرض؟!.. هل هذه صورة نهر الأمازون وهو يشق الغابات؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورة ادّعي ناشروها أنها تصوّر نهر الأمازون وسط الغابات الكثيفة، كشفت الحقيقة.

ليلة القدر في المغرب أم ماذا؟.. صورة مغلوطة تخطف القلوب سوشيال ميديا ليلة القدر في المغرب أم ماذا؟.. صورة مغلوطة تخطف القلوب

فقد تبيّن أن هذه الادعاء خاطئ تماماً، واتضح أن الصورة المنتشرة ما هي إلا مجرّد لوحة فنّية، وفق ما كشفته وكالة "فرانس برس".

وظهر في الصورة المغلوطة نهر طويل مياهه صافية وعلى ضفتيه غابات كثيفة تمتدّ على مساحات شاسعة.

كما أرفقت بتعليق قيل فيه إن الصورة هي لنهر الأمازون وهو يشقّ الغابات التي يطلق عليها صفة "رئة الأرض".

إلا أن الادعاء خطأ، والصورة لوحة فنّية.

وقد أظهر التفتيش عنها أنها صورة قديمة تعود بتاريخها للشهر الماضي، ومنشورة على حساب عبر انستغرام يحمل اسم "توماس سانشيز" يعرّف عن نفسه على أنه فنّان ومصمّم.

"عمل رائع"

يشار إلى أن الناشر عرض الصورة نفسها على حسابه بعنوان "El rio va"، معلّقاً أنه استخدم الأكريليك على لوحة بطول 121*99 سنتيمتراً.

كما أرفق المنشور بوسوم مثل #فنّ #رسم #فنّ_ معاصر وغيرها، في حين علّق كثيرون على اللوحة بالقول إنها "عمل رائع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاهل الأردن يأمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤول عن كارثة ميناء العقبة عاهل الأردن يأمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤول عن كارثة ميناء العقبة
اكتشف المزيد