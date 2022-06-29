 وقف على سطح ورمى نفسه.. فيديو غريب يشغل المغرب

منذ أيام يتناقل المغربيون على مواقع التواصل فيديو، يظهر رجلاً يقف أعلى سطح أحد المباني قبل أن يلقي بنفسه، لافتين إلى أن المنتحر سائق أجرة من مدينة فاس المغربيّة.

وفيما نشر العديد من وسائل الإعلام خبر انتحار السائق، تبين أن الفيديو المرفق مغلوط ولا يعود إلى السائق بل إلى شخص آخر قفز منتحرا في الرباط العام الماضي 2021، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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أرزق أو أحمر؟

وعلى الرغم من أن عناصر عدة تثير الشك ظهرت في المقطع، فإنه انتشر كالنار في الهشيم. فسيارات الأجرة الظاهرة في الفيديو على سبيل المثال زرقاء اللون، وهذا اللون معتمد في مدينة الرباط، على خلاف اللون الأحمر المعتمد في فاس.

كما أنّ المبنى الظاهر في الفيديو يعود لفندقٍ في الرباط.

يشار إلى أن المملكة المغربية تعاني كغيرها من البلدان حول العالم، منذ أشهر ارتفاعاً في أسعار مواد عدة، أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف يونيو. فيما تواجه الحكومة مطالب بخفض الضرائب المفروضة على بيع الوقود.

ولعل هذا ما دفع إلى ترسيخ القناعة ربما بأن الفيديو لانتحار السائق المزعوم.