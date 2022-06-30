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شاهد حيوان بيسون الضخم يهاجم عائلة.. وطفل ينجو بأعجوبة

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شاهد حيوان بيسون الضخم يهاجم عائلة.. وطفل ينجو بأعجوبة

يمكن أن يركض أسرع بثلاث مرات من البشر الذين عليهم الابتعاد عنه لمسافة 25 متراً

لوس انجليس - فرانس برس

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أصيب رجل في ذراعه وأُدخل المستشفى بعد تعرضه وعائلته لهجوم من حيوان "بيسون" الضخم في متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية، داعية السياح إلى عدم الاقتراب من هذه الأبقار الضخمة.

وكان الرجل البالغ 34 عاما يمشي مع عائلته على جسر في هذا المتنزه الشهير في غرب البلاد عندما هاجم بيسون المجموعة، وفق بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن إدارة المتنزهات الطبيعية في الولايات المتحدة.

ولم يغادر أفراد العائلة المكان، فيما واصل البيسون هجومه ونطح الرجل الذي أصيب في ذراعه ونُقل إلى المستشفى بصورة طارئة، وفق البيان.

وأظهر فيديو نشرته وسائل إعلام محلية البيسون مهاجماً مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لم يهمّوا بالرحيل. بعدها يتعرض الحيوان لشخص بالغ وطفل قبل أن يبدآ بالركض.

وبحسب هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية، هذا ثاني هجوم من نوعه في أقل من شهر يتعرض فيه بيسون لشخص اقترب منه أكثر من اللزوم.

ولفتت الهيئة إلى أن البيسون حيوان لا يمكن توقع سلوكه ويمكن أن يركض أسرع بثلاث مرات من البشر الذين يجب عليهم أن يبتعدوا عنه لمسافة لا تقل عن 25 مترا.

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