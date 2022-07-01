خطأ فادح بصورة المنتخب الوطني تكلف مدير صحيفة جزائرية منصبه
صحيفة "الشعب" الحكومية وضعت صورة منتخب المغرب لكرة القدم بدل صورة المنتخب الجزائري
أقال وزير الاتصال بالجزائر مدير صحيفة "الشعب" الحكومية "لارتكابه خطأ فادحاً" تمثّل في وضع صورة منتخب المغرب لكرة القدم بدل صورة المنتخب الجزائري بمناسبة مباراة الأخير مع منتخب فرنسا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بحسب وسائل إعلام.
وذكر بيان لوزارة الاتصال نشر ليل الخميس-الجمعة: "تم اليوم الخميس إنهاء مهام السيد مصطفى هميسي على رأس الجريدة العمومية "الشعب" لارتكابه خطأ فادحاً" بدون مزيد من التفاصيل.
وحل محله مدير صحيفة "المساء" الحكومية أيضاً، بحسب البيان.
ونشر مدونون ووسائل إعلام عبر الإنترنت صورة للصفحة الأولى لصحيفة الشعب ليوم الخميس عليها صورة منتخب المغرب لأقل من 18 سنة بدل منتخب الجزائر، علماً أن الوضع بين البلدين متوتر، وقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنة.
يذكر أنه تأهّل عن هذه المجموعة منتخب فرنسا الفائز بنتيجة 3-2 على الجزائر، وسيواجه تركيا في نصف النهائي.
ولم يتأهل منتخب الجزائر للدور نصف النهائي بعد تسجيله هزيمة سابقة أمام المغرب مع فوز واحد ضد إسبانيا.
وانطلقت الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط بوهران، السبت، بمشاركة نحو 3400 رياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية و5 إفريقية و3 آسيوية.
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