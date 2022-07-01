شاهد.. صخور عملاقة تهوي على شاحنات وتقطع الطريق بتركيا
الانزلاق طمر 4 شاحنات، مخلفاً قتيلاً واحداً ومصابين اثنين على الأقل
ضرب انزلاق تربة تسببت فيه الأمطار، طريقا كان يقف فيه لحظتها طابور من الشاحنات المتوقفة بسبب مشكلات مرورية، في منطقة أرتوين شمال شرق تركيا.
Subscribe👉TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022
Heavy rains have caused a landslide in the Artvin region of Turkey.
Passing trucks were badly damaged. It is reported that 1 person was killed, there are wounded.#Landslide #Landslides #weather #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/CddByapyVG
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانزلاق طمر 4 شاحنات، مخلفا قتيلا واحدا ومصابين اثنين على الأقل.
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وأدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين تركيا وجورجيا.
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