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شاهد.. صخور عملاقة تهوي على شاحنات وتقطع الطريق بتركيا

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من تركيا

شاهد.. صخور عملاقة تهوي على شاحنات وتقطع الطريق بتركيا

الانزلاق طمر 4 شاحنات، مخلفاً قتيلاً واحداً ومصابين اثنين على الأقل

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ضرب انزلاق تربة تسببت فيه الأمطار، طريقا كان يقف فيه لحظتها طابور من الشاحنات المتوقفة بسبب مشكلات مرورية، في منطقة أرتوين شمال شرق تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانزلاق طمر 4 شاحنات، مخلفا قتيلا واحدا ومصابين اثنين على الأقل.

وأدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين تركيا وجورجيا.

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