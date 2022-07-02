"سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت".. ليفربول يغازل صلاح
ليفربول: "254 مباراة، 156 هدفًا، 58 تمريرة حاسمة.. يبدو أن كاتب التاريخ سيحتاج لكتاب جديد حتى يُدوّن ما سيحدث خلال السنوات القادمة"
غازل نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، نجمه المصري محمد صلاح بمجموعة من التغريدات اللطيفة على الحساب الرسمي للنادي باللغة العربية، وذلك احتفاء بتمديد عقده من النادي لمدة طويلة.
وأعلن ليفربول، أمس الجمعة، أن صلاح مدد عقده لفترة طويلة مع النادي، وأشارت التقارير إلى أن قائد منتخب مصر سيبقى داخل أسوار "الريدز" حتى 2025 بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ النادي.
وشملت التغريدات بعض عبارات الغزل في الفرعون المصري، والمقتبسة من أغانٍ عربية شهيرة لكبار الفنانين العرب، مرفقة بصور حديثة للفرعون المصري الذي يلقبه جمهور ليفربول بـ"الملك".
صلاح الخير يا ريدز! 👋 pic.twitter.com/PfG6lRiBBr— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 2, 2022
وجاءت المغازلات في صورة عبارات، مثل: "سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت"، و"نفرح كدا كدا" و"الله ما أكبر غلاك!" و"على كيفك ميل".. وغيرها من العبارات الموسيقية الشهيرة.
ما زالت القصة لها فصول أخرى 😍👑#صلاح_مستمر pic.twitter.com/6FljCCzSwn— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
كما علق الحساب الرسمي للنادي بعبارات طريفة أخرى مثل "صلاح الخير يا ريدز".. و"254 مباراة، 156 هدفًا، 58 تمريرة حاسمة.. يبدو أن كاتب التاريخ سيحتاج لكتاب جديد حتى يُدوّن ما سيحدث خلال السنوات القادمة".. و"5 أعوام للملك المصري مع الريدز والبقية تأتي".. و"سنحصد العديد والمزيد من الألقاب سويًا يا صلاح".. وغيرها، مع إرفاق صور ومقاطع فيديو للفرعون المصري ولجماهير ليفربول وهي تتغنى بنجمها الملك المصري.
ونعرض هنا بعضاً من هذه التغريدات:
على كيفك ميل ❤️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/JgeMz59PdA— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
الله ما أكبر غلاك! ❤️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/fzCv8pbboW— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت 🎶— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
5 أعوام للملك المصري مع الريدز والبقية تأتي...👑🇪🇬#صلاح_مستمر pic.twitter.com/Ynj24vhhQP
حكايتنا يا شوق حكاية الكل عارفها، صعب أي كلام يوصفها! 1⃣1⃣ 🤗#صلاح_مستمر pic.twitter.com/URsOaF9PCc— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
254 مباراة، 156 هدفًا، 58 تمريرة حاسمة 👑🇪🇬— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
يبدو أن كاتب التاريخ سيحتاج لكتاب جديد حتى يُدوّن ما سيحدث خلال السنوات القادمة ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/I4OmhuqMa1
مزاجنا رايق اليوم 😎#صلاح_مستمر pic.twitter.com/takKvrm991— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
حان وقت الاسترخاء والاستمتاع بالإجازة يا ريدز! 😁#صلاح_مستمر pic.twitter.com/EeCuCEiBpc— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 2, 2022
عليك أن ترفع الصوت عاليًا حتى تستمتع بجماهير الريدز في مدرج الكوب وهم يهتفون لـ"صلاح" 🔊👑— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022
اسمك يزلزل الملعب ❤️#صلاح_مستمر
pic.twitter.com/4ypHiNpsQ9
-
كلوب: صلاح أسطورة و"آلة".. يستحق الانتظار كل هذه المدة"الآن يجب على جماهيرنا الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، تجديد صلاح هدية مميزة لهم" رياضة
-
صلاح وليفربول.. 11 شهراً من حبس الأنفاس تنتهي بـ "الأغلى"بعد تصريحه الأول بأنه "لا يطلب أشياء مجنونة" من إدارة ليفربول، حتى تجديد عقده بالراتب الأغلى في تاريخ النادي، تحدث صلاح حول المسألة في أكثر من 6 ... رياضة
-
صلاح: تجديد عقدي استغرق وقتاً طويلاً.. حان وقت التركيزأكد الدولي المصري محمد صلاح أنه يشعر بالسعادة والحماس عقب تجديده لتعاقده مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.ووضع صلاح حدًا للشائعات حول مستقبله في ... رياضة
-
تقارير تكشف تفاصيل عقد صلاح الجديد.. الراتب والمدةكشفت تقارير صحافية عن تفاصيل العقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، والتي تؤكد أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ ... رياضة