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"سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت".. ليفربول يغازل صلاح

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محمد صلاح
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محمد صلاح

"سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت".. ليفربول يغازل صلاح

ليفربول: "254 مباراة، 156 هدفًا، 58 تمريرة حاسمة.. يبدو أن كاتب التاريخ سيحتاج لكتاب جديد حتى يُدوّن ما سيحدث خلال السنوات القادمة"

العربية.نت

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غازل نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، نجمه المصري محمد صلاح بمجموعة من التغريدات اللطيفة على الحساب الرسمي للنادي باللغة العربية، وذلك احتفاء بتمديد عقده من النادي لمدة طويلة.

وأعلن ليفربول، أمس الجمعة، أن صلاح مدد عقده لفترة طويلة مع النادي، وأشارت التقارير إلى أن قائد منتخب مصر سيبقى داخل أسوار "الريدز" حتى 2025 بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ النادي.

وشملت التغريدات بعض عبارات الغزل في الفرعون المصري، والمقتبسة من أغانٍ عربية شهيرة لكبار الفنانين العرب، مرفقة بصور حديثة للفرعون المصري الذي يلقبه جمهور ليفربول بـ"الملك".

وجاءت المغازلات في صورة عبارات، مثل: "سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت"، و"نفرح كدا كدا" و"الله ما أكبر غلاك!" و"على كيفك ميل".. وغيرها من العبارات الموسيقية الشهيرة.

كما علق الحساب الرسمي للنادي بعبارات طريفة أخرى مثل "صلاح الخير يا ريدز".. و"254 مباراة، 156 هدفًا، 58 تمريرة حاسمة.. يبدو أن كاتب التاريخ سيحتاج لكتاب جديد حتى يُدوّن ما سيحدث خلال السنوات القادمة".. و"5 أعوام للملك المصري مع الريدز والبقية تأتي".. و"سنحصد العديد والمزيد من الألقاب سويًا يا صلاح".. وغيرها، مع إرفاق صور ومقاطع فيديو للفرعون المصري ولجماهير ليفربول وهي تتغنى بنجمها الملك المصري.

ونعرض هنا بعضاً من هذه التغريدات:

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