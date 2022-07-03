حيلة ولا أغرب.. فيديو لمسؤول نيجيري يفقد الوعي بسحر ساحر

بسحر ساحر فقد مسؤول نيجيري الوعي فجأة حين بدأ أعضاء في البرلمان باستجوابه عن موازنة مشروع دلتا النيجر عندما كان مسؤولاً عنه، فيما أعاد ناشطون على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية تداول المقطع على الرغم من أنه قديم.

وأظهر الفيديو البروفيسور Kemebradikumo Pondei القائم بأعمال المدير العام والرئيس التنفيذي السابق للمشروع، خلال استجوابه حول مبلغ 536 مليون نايرة نيجيرية (حوالي 1,290مليون دولار أميركي)، اختفت من المشروع، فما كان منه إلا أن تظاهر بفقدان الوعي والإغماء، عساه يفر من سيف المحاسبة.

Trending VIDEO ya Profesa Kemebradikumo Pondei, ambae ni Mkurugenzi wa Shirika la Maendeleo Jimbo la Delta nchini Nigeria akiigiza kuzimia wakati akihojiwa kuhusu upotevu wa fedha za umma.🤔🤔🤔 pic.twitter.com/NcRnyxd9X3 — Adellah Tillya (@AdellaTillya) July 2, 2022

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حادثة قديمة

فيما بحثت "العربية.نت" عن أصل القصة، ووجدت أن الخبر يعود إلى يوليو عام 2020، حيث تم استجواب بوندي في البرلمان حين أغمي عليه حينها بشكل غير متوقع.

"لم أكن أمثل"

بينما كشف البروفيسور عندها، في مقابلة حصرية مع موقع Vanguard، أن لديه مرضاً غامضا ولا يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى أنه ذهل من اعتقاد الناس أنه كان يمثل.

Very true...his name is Prof. Kemebradikumo Pondei (former Acting Managing Director/Chief Executive Officer of the Niger Delta Development Commission) https://t.co/CPkiTe3Gy1 — Xp_Lùíz⚽ (@TaiwoZosu) July 2, 2022

رغم ذلك، تمسك العديد من النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي باتهاماتهم مشعلين موجة انتقادات، ومؤكدين أن بوندي تظاهر بالإغماء لتجنب المساءلة وكي ينفذ بجلده!