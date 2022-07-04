خانت زوجها فتحولت نصف عنزة.. فيديو مريب يشغل الآلاف

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مريب مصور في تنزانيا على مواقع التواصل، أظهر امرأة برجلي عنزة وذيل.
Woman turns into a half horse after sleeping with a married man #ASUU, Osibanjo, Emi lokan, Labour Party, Jagaban, Mc Oluomo, Tinubu pic.twitter.com/XXqcn3Y4FR— STUDENTCONNECT (@studentc0nnect_) June 8, 2022
كما بين الفيديو مجموعة من النسوة في إحدى القرى التنزانية يتجمهرن حول فتاة بدا عليها التعب والاكتئاب.
أما سبب هذا التجمع الغريب فمواساتها بعد ظهور رجلي عنزة وذيل لها.
وأضحت التعليقات المرافقة للمقطع أن الفتاة تحولت إلى نصف عنزة بعدما قامت بخيانة زوجية، وفق الرواية.
ورغم أن القصة غير حقيقية إلا أن المقطع انتشر بشكل واسع بسبب تصديق نساء القرية للحادثة، وحصد مشاهدات وتعليقات عدة اتسم غالبيتها بالسخرية.
يشار إلى أن إشاعات مماثلة مثل تحول رجل إلى بقرة في زيمبابوي، تنتشر بكثرة في عدد من الدول الإفريقية، ولاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن هذه المقاطع مزيفة وغير حقيقية.
-
طهران: واشنطن أتت إلى محادثات النووي بلا نية في التقدمفيما وصلت أن المحادثات غير المباشرة بينهما إلى طريق مسدود، اتهمت إيران الولايات المتحدة بالافتقار إلى "مبادرة سياسية" خلال المفاوضات النووية.وأكد وزير ... إيران
-
كاميرات وبوابات.. الأردن يعزز أمن الجامعات إثر مقتل إيمانبعد الجريمة المروعة التي هزت المجتمع الأردني في يونيو الماضي إثر مقتل طالبة عشرينية بالرصاص داخل حرم الجامعة، شمال العاصمة عمان.أقرّ مجلس التعليم ... الأخيرة
-
حكومة لبنان تتبرأ من مسيرات حزب الله.. "تعرضنا للخطر"في أول تعليق رسمي على إطلاق حزب الله قبل يومين 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، تبرأت السلطات اللبنانية من فعل الحزب ... العرب والعالم