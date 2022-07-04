شاهد زوار مركز تجاري في كوبنهاغن يفرّون ممن انقضّ عليهم بالرصاص 

تمكن متبضّع، كان مساء أمس الأحد في مركز Fields التجاري بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، من ضبط أعصابه والإمساك بهاتفه المحمول، من تصوير حالة رعب عاشها متجولون في المركز، حين هاجمهم شاب دانماركي برصاص بندقية كانت بحوزته، فقتل 3 منهم على الأقل، وأصاب 10 آخرين بجروح، بعضهم حالته حرجة، قبل أن تصل الشرطة وتعتقله.

ولم تفرج الشرطة عن اسم المهاجم بعد، ولا عن صورته أيضا، بل فقط أن عمره 22 سنة. أما دافعه للهجوم "فمن السابق لأوانه التكهن به، ولا نستبعد أي فرضية" وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما نقلته الوكالات عن المفتش Søren Thomassen رئيس وحدة العمليات بشرطة كوبنهاغن.

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وعقد المفتش مؤتمرا صحافيا عاجلا، أخبر فيه الإعلاميين والصحافيين: أن الشرطة "تعلم بوجود قتلى وجرحى".

وأضاف: "ليس لدينا معلومات عن تورط آخرين" وعبّر عن اعتقاده بأن المهاجم "وهو من العرق الدنماركي، تصرف بمفرده" إلا أن وسائل إعلام محلية، أكدت وجود 3 قتلى "حتى الآن" مع جرحى حالة بعضهم حرجة.

أما عن مركز "فيلدز" التجاري، فهو راق وقريب من مطار كوبنهاغن الدولي، وقريب أيضا من محطة Orestad Station للمترو في جزيرة تعتبر الأكبر في الدنمارك بسكانها البالغين 215 ألفا، وفق الوارد بسيرتها، وهي Amager الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي من العاصمة.