شاهد لحظات الرعب.. دب يهاجم سائحاً حاول تصويره

لحظات من الرعب عاشها أحد السياح في إحدى الحدائق في سلوفاكيا، وكادت أن تتحول مغامرته إلى نهاية مأساوية، حيث طارد دباً لالتقاط صورة له.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد السياح يطارد دباً في حديقة تاترا في سلوفاكيا لتصويره، قبل أن يهيج الدب ويهاجمه.

⚡️🇸🇰Ve slovenských Tatrách v národním parku medvěd napadl turistu.



Záběry na sociálních sítích zveřejnil sám poškozený, který zvíře natočil na kameru.



Muž po útoku nastříkal šelmě do tlamy pepřový sprej, to však nepomohlo. Bitva trvala několik minut a pak medvěd prostě odešel. pic.twitter.com/1dGHAQsPoR — Ing. Honza 😇🇨🇿🇾🇪🇸🇴 (@Honza74789077) July 1, 2022

مادة اعلانية

رذاذ الفلفل أنقذ حياته

وأظهر المقطع السائح وهو يحاول تصوير الحيوان لمدة 20 دقيقة ويقترب منه، إذ لم ينتبه الدب في البداية لعملية التصوير، لكنه بعد ذلك رأى رجلاً يحمل كاميرا فهاجمه.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر محلية بأن أحد زوار الحديقة كان يحمل رذاذ الفلفل في يديه، والذي قام برشه أمام الدب ويعتقد أن هذا ما أنقذ حياة السائح.

In the Tatras of Slovakia, a photographer captured a clip of a bear that began to approach him until he attacked him, and the man used pepper spray to escape certain death, coming out of this fight with a wound and a bite in the leg. pic.twitter.com/LkfLuVFcqf — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) July 2, 2022

يشار إلى أنه من الممكن أن يدفع السائح غرامة مالية لمخالفته قواعد زيارة المتنزهات، بحسب ما ذكر موقع Dearborn.