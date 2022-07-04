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شاهد لحظات الرعب.. دب يهاجم سائحاً حاول تصويره

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صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

شاهد لحظات الرعب.. دب يهاجم سائحاً حاول تصويره

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لحظات من الرعب عاشها أحد السياح في إحدى الحدائق في سلوفاكيا، وكادت أن تتحول مغامرته إلى نهاية مأساوية، حيث طارد دباً لالتقاط صورة له.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد السياح يطارد دباً في حديقة تاترا في سلوفاكيا لتصويره، قبل أن يهيج الدب ويهاجمه.

رذاذ الفلفل أنقذ حياته

وأظهر المقطع السائح وهو يحاول تصوير الحيوان لمدة 20 دقيقة ويقترب منه، إذ لم ينتبه الدب في البداية لعملية التصوير، لكنه بعد ذلك رأى رجلاً يحمل كاميرا فهاجمه.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر محلية بأن أحد زوار الحديقة كان يحمل رذاذ الفلفل في يديه، والذي قام برشه أمام الدب ويعتقد أن هذا ما أنقذ حياة السائح.

يشار إلى أنه من الممكن أن يدفع السائح غرامة مالية لمخالفته قواعد زيارة المتنزهات، بحسب ما ذكر موقع Dearborn.

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