إنترنت غير محدود.. وسم يشغل المصريين ويتصدر!

أسوة بغالبية دول العالم في التمتع بإنترنت غير محدود، أطلق ناشطون على مواقع التواصل في مصر حملة مقاطعة لشركات الاتصالات الأربع العامة في البلاد، اللاتي تقدم خدمات الإنترنت بشكل محدود، مطالبين بإتاحة تقديم باقات "مفتوحة".

وتصدر وسم "إنترنت غير محدود في مصر" قائمة الأعلى تداولاً عبر موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإلغاء ما يعرف بـ"الباقات الشهرية" على الإنترنت وتوفير الخدمة بلا حدود.

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فيما أوضح المشاركون في حملات المقاطعة هذه أن أسبابها تتلخص في سعة التحميل الضعيفة في ظل تطور الخدمات سواء الدراسية، أو العمل، أو الخدمات الترفيهية.

مقاطعة الإنترنت لمدة ساعتين يومياً

كما طالب الداعون إلى حملات المقاطعة، عملاء شركات الاتصالات بضرورة غلق الراوتر من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8 مساءً يوميا، وعدم إجراء مكالمات هاتفية عبر الهواتف المحمولة من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء يوميا، وعدم شحن أية باقات أساسية أو إضافية خلال أوقات المقاطعة.

كذلك حثوا عملاء شركات الاتصالات على دعم تلك الحملات ومشاركتها على صفحاتهم، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

دلوقتي النت بقى كل حياتنا .. التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت .. الصحافة اتحولت للفيديو .. وبقى عندنا الاف من الجيمرز في واحده من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم .. الانترنت الغير محدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية#انترنت_غير_محدود_فى_مصر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 3, 2022

ووجهوا عدة رسائل إلى شركات الاتصالات، مطالبين أن تكون سعة الاستخدام غير محدودة، وأن يتم تحديد أسعار الباقات باعتبارات سرعة الإنترنت فقط.

تأييد من المشاهير والفنانين

وغرد مئات الآلاف من المصريين على الوسم ذاته في حملة وصلت إلى قرابة المليون تغريدة.

ولم تقتصر الحملة على المشاركة الشعبية، بل انضم إليها مشاهير وفنانون من بينهم الفنان المصري محمد هنيدي.

فقد كتب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" الذي يتابعه قرابة 13 مليون شخص، إن توفير الإنترنت دون حدود أمر ضروري خلال الفترة الحالية، لمواكبة التطورات التي تشهدها مصر من التحول الرقمي وغيره في كافة المجالات وأبرزها التعليم.

كما أضاف قائلاً "دلوقتي النت بقى كل حياتنا، التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت، الصحافة اتحولت للفيديو، وبقى عندنا آلاف من الجيمرز في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي، ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم، الإنترنت غير المحدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية".