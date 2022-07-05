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أول نادٍ إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى

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من صلاة عيد الفطر بملعب نادي بلاكبيرن

أول نادٍ إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى

النادي أعلن في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين

العربية.نت، وكالات

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دعا نادي بلاكبيرن الإنجليزي جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه، السبت المقبل.

وجاء إعلان النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، حيث أعلن في تغريدة: "الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المصلين في يوم العيد.. نحن فخورون بأن نعلن، أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو".

وسبق للنادي بلاكبيرن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".

وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مصل. وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.

ولاقى الإعلان ترحيبا من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من جهة أخرى وجهت بعض الانتقادات من جماهير النادي المعترض على فتح الملعب في وقت ترتفع فيه أسعار التذاكر بشكل كبير.

يُذكر أن النادي الإنجليزي تأسس عام 1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها موسم 1994-1995.

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