أول نادٍ إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى
النادي أعلن في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين
دعا نادي بلاكبيرن الإنجليزي جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه، السبت المقبل.
وجاء إعلان النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، حيث أعلن في تغريدة: "الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المصلين في يوم العيد.. نحن فخورون بأن نعلن، أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو".
🏟️ We are proud to announce that, once again, we will be opening the doors at Ewood Park to our Muslim community to host the Eid-Ul-Adha prayer on Saturday July 9th.— Blackburn Rovers (@Rovers) July 1, 2022
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وسبق للنادي بلاكبيرن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".
وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مصل. وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.
🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.— Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022
This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5
ولاقى الإعلان ترحيبا من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من جهة أخرى وجهت بعض الانتقادات من جماهير النادي المعترض على فتح الملعب في وقت ترتفع فيه أسعار التذاكر بشكل كبير.
يُذكر أن النادي الإنجليزي تأسس عام 1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها موسم 1994-1995.
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