.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماعز صغير يثير الحيرة.. أذناه نمتا وتبلغان نصف متر

  • الخط
Yasir Ali, son of breeder Mohammad Hasan Narejo displays an ear of kid goat Simba, in Karachi on July 6, 2022. A kid goat with extraordinarily long ears has become something of a media star in Pakistan, with its owner claiming a world record that may or may not exist. (Photo by Asif HASSAN / AFP)
الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين

ماعز صغير يثير الحيرة.. أذناه نمتا وتبلغان نصف متر

مالك "سيبما" يؤكد أن ماعزه كسر رقماً قياسياً وتواصل مع موسوعة غينيس لتسجيله

كراتشي – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أصبح ماعز صغير ذو أذنين طويلتين للغاية نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان، إذ يدعي مالكه أنه كسر رقماً قياسياً قد لا يكون موجوداً في الأساس.

يعيش الماعز "سيمبا" الآن حياة مدللة في كراتشي، حيث وُلد الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا مذاك ليصل طولهما إلى 54 سنتمتراً.

الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين
الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين

ويقول مربي المواشي محمد حسن ناريجو إنه اتصل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إدخال الحيوان إليها، رغم عدم وجود فئة "أطول أذنَي ماعز" في الوقت الراهن على موقع المنظمة الإلكتروني.

وروى ناريجو بفخر قائلاً: "بالكاد بعد 10 إلى 12 يوماً من ولادته، بدأ الحيوان يظهر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية وفاز بمسابقة جمالية".

الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين
الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين

وأضاف: "بعد 30 يوماً، أصبح محبوباً لدرجة أن شخصية مشهورة ستحتاج إلى 25 إلى 30 عاماً لتحقيق الشهرة نفسها".

وأذنا "سيمبا" ممدودتان لدرجة أن ناريجو اضطر إلى ثنيهما على ظهره، لمنع الحيوان الصغير من الدوس عليهما.

كما صمم حزاماً حتى يتمكن الحيوان الصغير من وضع أذنيه حول رقبته.

الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين
الماعز سيمبا مع أذنيه الطويلتين
قبل عيد الأضحى.. فيديو طريف لهروب عجل في مصر مصر قبل عيد الأضحى.. فيديو طريف لهروب عجل في مصر

ويبدي ناريجو بعض القلق بشأن الاهتمام الذي يحصل عليه "سيمبا"، بما في ذلك من المربين المنافسين. وهو يلجأ إلى الصلوات والتقاليد طلباً للحماية للماعز الصغير.

وأوضح ناريجو قائلاً: "نتلو آيات من القرآن وننفخ عليه لدرء عين الحسّاد"، مضيفاً: "عملاً بتقليد ورثناه عن أسلافنا، ربطنا حوله خيطاً أسود محصناً بآيات من القرآن".

وهو يعتزم الآن رعاية "سيمبا" للترويج لباكستان كدولة رئيسية في قطاع تربية الماعز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير صادم عن برج إيفل: يتآكل من الصدأ تقرير صادم عن برج إيفل: يتآكل من الصدأ
اكتشف المزيد