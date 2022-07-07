صورة مؤثرة.. أحد ضحايا انفجار بيروت حاضر في تخرج رفاقه

بعد مرور نحو عامين على انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى، لا يزال أهالي الضحايا وأصدقاؤهم يستذكرون أحباءهم في كل لحظة، علماً أن بعض المناسبات تحرك المشاعر وتوقظ الذكريات أكثر من غيرها.

وخلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بصورة لأصدقاء أحد ضحايا الانفجار، الياس خوري.

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فقد ظهروا واقفين بجانب صورته، يحتفلون بالتخرج من المدرسة، رافعين قبعة التخرج فوقها.

فيما تفاعل الناشطون على وسائل التواصل مع هذه الصورة المؤثرة.

والياس خوري، ابن الـ15 عاماً، كان توفي بعد أسبوعين من انفجار المرفأ متأثراً بإصابته.

تطور قضائي جديد

يذكر أنه في أواخر يونيو الفائت، برز تطور قضائي جديد في ملف انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، عبر إعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين ببيروت الخاص بتلك الفاجعة، أن محكمة العدل العليا في لندن، ستُلزم شركة "Savaro" بالإفصاح عن هوية من يتستر وراء شركة "UBO".

وأوضح المكتب أنه بتاريخ 16 يونيو 2022، صدر قرار إعدادي مهم عن محكمة العدل البريطانية في الدعوى المقامة من النقابة ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت سنة 2013 على متن الباخرة "Rhosus".

يشار إلى أن التحقيقات في هذا الانفجار المروع كان دخل نفق التعطيل منذ أكثر من 6 أشهر بسبب طلبات الرد التي قدمها وزراء ونواب حاليون وسابقون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واتهامه بالتسييس بعدما أصدر مذكرات توقيف بحقهم نتيجة معطيات وأدلة توفرت إليه عن تورطهم.