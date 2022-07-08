.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق في مرفأ بيروت.. والسبب ولا أغرب!

  • الخط
من مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

حريق في مرفأ بيروت.. والسبب ولا أغرب!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية الخميس، باندلاع حريق في أهراءات القمح بمرفأ بيروت ما تسبّب بضرر في قسم صغير منها، أوضح مصدر في الدفاع المدني أن ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي لاشتعال النيران.

لبنان يمنح شركة فرنسية عقداً لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت اقتصاد لبنان لبنان يمنح شركة فرنسية عقداً لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت

وتابع أن قواته اتّجهت على الفور إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.

كما أضاف أن المعلومات الأولية نقلت أن الأضرار الناتجة عن الحادث بسيطة، خصوصاً وأنه تمت السيطرة على الحريق سريعاً.

وأكد أن الأمور عادت إلى طبيعتها في المكان.

انفجار هائل

يشار إلى أن انفجاراً كان وقع في مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس/ آب عام 2020، ليكون أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة في التاريخ.

كما أدى الانفجار المرعب إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ميليشيا الحوثي تريد تنفيذ سيناريو الحديدة في تعز.. كيف؟ ميليشيا الحوثي تريد تنفيذ سيناريو الحديدة في تعز.. كيف؟
اكتشف المزيد