حريق في مرفأ بيروت.. والسبب ولا أغرب!

بعدما أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية الخميس، باندلاع حريق في أهراءات القمح بمرفأ بيروت ما تسبّب بضرر في قسم صغير منها، أوضح مصدر في الدفاع المدني أن ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي لاشتعال النيران.
وتابع أن قواته اتّجهت على الفور إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.
كما أضاف أن المعلومات الأولية نقلت أن الأضرار الناتجة عن الحادث بسيطة، خصوصاً وأنه تمت السيطرة على الحريق سريعاً.
وأكد أن الأمور عادت إلى طبيعتها في المكان.
انفجار هائل
يشار إلى أن انفجاراً كان وقع في مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس/ آب عام 2020، ليكون أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة في التاريخ.
إشتعال حريق في اهراءات مرفأ بيروت#LebanonOn pic.twitter.com/B9s0YQgT2c— LebanonOn (@LebanonOnNews) July 7, 2022
كما أدى الانفجار المرعب إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.
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