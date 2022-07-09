مشهد يحبس الأنفاس.. هبوط طائرة اضطرارياً على طريق يعج بالسيارات

كشف مقطع فيديو عن مهارة عالية لقائد طائرة اضطر للهبوط على طريق سريع يعج بعدد من السيارات في الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع، بعد حدوث عطل في محركها.

وأظهر التسجيل المصور، الذي التقطه الطيار للحظة الهبوط، حيث كانت المركبات تسير أمامه وبجانبه على طريق سريع بمقاطعة سوين بولاية نورث كارولينا.

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هذا ولم يصب أحد في الواقعة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

من جانبه، قال الطيار فينسنت فريزر: "لقد فوجئت بتعطل المحرك الخاص بالطائرة بشكل مفاجئ، وقمت بقياس جميع الخيارات المتاحة، لأجد أن الهبوط على الطريق السريع هو الخيار الأكثر أماناً".

كما أضاف: "كل ما كان يدور بعقلي وقت الهبوط هو أنني لا أريد أن أصيب أحداً، أو أتسبب في مقتل أحد".

وبعد 3 أيام، قام الطيار بالإقلاع بالطائرة من الطريق السريع نفسه، بعد أن تم إصلاح العطل على يد مهندس متخصص.

إلى ذلك، أشاد مكتب شرطة مقاطعة سوين بمهارات الطيار، وقال رئيس المكتب كورتيس كوكران على "فيسبوك": "كان يمكن أن يحدث كثير من الأشياء الكارثية جراء هذا الهبوط، لكن فريزر نجح في تفادي جميع هذه الأشياء، محافظاً على رباطة جأشه".