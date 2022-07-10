جزائرية تتحدث عن رحلتها للحج بعد أن كادت تتعذّر إجراءات قدومها

نشر مركز التواصل الحكومي بالسعودية قصة حاجة جزائرية، تحدثت فيها "بتأثر" عن رحلتها لحج هذا العام، بعد أن كادت تتعذر إجراءات قدومها.

وقالت إن زوجها وولدها حصلا على التأشيرة، أما هي فلا، وقد حزنت كثيرا وبقيت دون أكل وشرب إلا الدعاء لربها من أجل تيسير أمورها. وما إن كادت تفقد الأمل وتتقبل الأمر الواقع حتى حصلت المفاجأة.

مادة اعلانية

واستقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أول أيام التشريق، الذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يواصلون عملية رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى.

يأتي ذلك فيما يبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث، قبل غروب شمس يوم الاثنين.

يستقبل حجاج بيت الله الحرام، الأحد، أول أيام التشريق، الذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يواصلون عملية رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى.

يأتي ذلك فيما يبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث، قبل غروب شمس يوم غد الاثنين.

من جهتها، قالت وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي تفشيات أو أوبئة حتى الآن، وأكدت أن أكثر من 78 ألف حاج، استفادوا من الخدمات الصحية لحج هذا العام.