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شاهد.. أمواج البحر تسحب عائلة من 5 أشخاص بينهم أطفال

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من الفيديو المتداول على "تويتر"

شاهد.. أمواج البحر تسحب عائلة من 5 أشخاص بينهم أطفال

الشرطة العُمانية: الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري

العربية.نت

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق انجراف عدد من الأشخاص بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

وقالت الشرطة العُمانية، في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن المنجرفين عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري.

ونشر حساب شرطة عُمان على "تويتر" تحذيرات، خاصة للسياح، يحث فيها على تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارة محافظة ظفار لتجنب الانجراف بفعل الأمواج العاتية.

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