شاهد.. أمواج البحر تسحب عائلة من 5 أشخاص بينهم أطفال

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق انجراف عدد من الأشخاص بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

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قمة الاستهتار وعدم المبالاة مع البعض خلال زيارتهم الشواطىء خاصة في محافظة #ظفار في موسم #خريف_ظفار. pic.twitter.com/x44buDkTzI — جريدة وجهات (@wejhatt) July 10, 2022

وقالت الشرطة العُمانية، في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن المنجرفين عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري.

انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر، ويتم المتابعة من قِبل فِرق البحث والانقاذ#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/9yJ1QykJJC — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022

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ونشر حساب شرطة عُمان على "تويتر" تحذيرات، خاصة للسياح، يحث فيها على تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارة محافظة ظفار لتجنب الانجراف بفعل الأمواج العاتية.