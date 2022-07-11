شاهد.. أمواج البحر تسحب عائلة من 5 أشخاص بينهم أطفال
الشرطة العُمانية: الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق انجراف عدد من الأشخاص بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.
#شاهد— جريدة وجهات (@wejhatt) July 10, 2022
قمة الاستهتار وعدم المبالاة مع البعض خلال زيارتهم الشواطىء خاصة في محافظة #ظفار في موسم #خريف_ظفار. pic.twitter.com/x44buDkTzI
وقالت الشرطة العُمانية، في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن المنجرفين عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري.
انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر، ويتم المتابعة من قِبل فِرق البحث والانقاذ#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/9yJ1QykJJC— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022
ونشر حساب شرطة عُمان على "تويتر" تحذيرات، خاصة للسياح، يحث فيها على تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارة محافظة ظفار لتجنب الانجراف بفعل الأمواج العاتية.
أخي السائح— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022
تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارتك لمحافظة ظفار كي لا تكون عرضة للانجراف بفعل الأمواج العاتية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/HSSpa17J9n
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