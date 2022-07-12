فلسطيني قتل والده ودفنه بساحة المنزل.. فيديو لاستخراج الجثة

في جريمة مروعة، استخرجت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين، فجر الثلاثاء، جثة رجل من تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله ببلدة عجة في جنوب المدينة.

بالتفاصيل، كشفت الشرطة الفلسطينية في بيان، أن شابا أبلغها بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب فوقها الإسمنت في بلدة عجة بجنوب جنين.

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كما أضافت أن الأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة إلى أن وجدتها.

حفر لساعتين

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لمدة ساعتين، تمكنت من استخراج جثة المواطن من تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المواطن راضي راشد عمرية البالغ من العمر 46 عاماً قتل على يد ولده عامر 20 عاما.

ولفتت إلى أن الجريمة وقعت قبل 12 يوماً، وأن القاتل تستر عليها حتى اليوم.

فيديو| تواصل أعمال البحث عن جثة مواطن قتله ابنه ودفنه وصب عليه الأسمنت في بلدة عجة بجنين pic.twitter.com/WvIvWG6fG9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 11, 2022

غضب واسع

يشار إلى أن هذه الواقعة فجّرت غضبا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد كشف الشرطة لبعض ملابساتها.

وقد نشرت حسابات كثيرة صورة للأب الضحية والابن القاتل، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على المتهم.

أيضا انتشر مقطع فيديو أظهر طواقم الدفاع المدني وهي تعمل على استخراج الجثة عقب اعتراف الابن القاتل.