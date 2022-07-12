فيديو طريف لغوارديولا.. معجب يلاحقه بمنتصف الليل ويرعبه!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطعاً مصوراً طريفاً لأحد المعجبين بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا، وهو يطارده على دراجته الهوائية لالتقاط صورة معه إلا أن الأخير أصيب بالهلع وحاول الهروب منه.

فقد أظهر المقطع الذي نشره حساب @jb.cdw4l على تيك توك، المعجب يلاحق غوارديولا على دراجة هوائية في منتصف الليل، فيما يهب الأخير هارباً منه إلى أن نجح بإيقافه ليوضح له أنه يريد التقاط صورة معه فقط لا غير.

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وصاح المعجب على غوارديولا ضاحكاً، طالباً منه التوقف، إلا أن مدرب مانشستر سيتي استمر بالقيادة مبتعداً، وفق ما نشرت أيضاً مواقع إسبانية.

وأخيراً نجح في اللحاق به، ليقف غوارديولا حيث بدا عليه الخوف والانزعاج، قبل أن يطلب منه المعجب أخذ صورة "سيلفي" لكن غوارديولا لم يكن متحمساً واستمر بالمشي.

يشار إلى أنه على الرغم من أن الفيديو تم نشره يوم أمس، إلا أنه ليس من المؤكد متى تم التقاطه أو مكانه.