شاهد.. شخص يدخل الملعب على حمار بنهائي كأس دولة إفريقية

غرائب الكرة الإفريقية لا تتوقف، فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، لأحد الأشخاص يدخل ملعبا على ظهر حمار ويسلم الحكم الكرة في نهائي كأس دولة إفريقية.

😲 ¡INCREÍBLE!



Mientras que en otros países el balón llega en coche teledirigidos, en la final de la Copa de Cabo Verde llega en burro.



pic.twitter.com/3uLSPNU4md — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) July 10, 2022

الواقعة التي شهدها أحد ملاعب الرأس الأخضر أثارت موجة من ردود الأفعال الساخرة. ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة "ÁFRICA FUTBOLERA قائلة "ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية".

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كما أضافت "إلا أن القائمين على الدوري في دولة الرأس الأخضر أرداوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال".

يشار إلى أن كرة القدم في الرأس الأخضر، جذبت الأنظار في آخر نسخة من أمم إفريقيا بعدما نجح منتخبها في تحقيق أفضل نتيجة بتاريخه بعدما وصل إلى دور الثمانية في البطولة القارية.