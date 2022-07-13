فيديو لا يصدق لفرحة أسدين شاهدا مربيتهما لأول مرة بعد سنوات

لطالما أثبتت حوادث كثيرة نقاء العلاقة بين الإنسان والحيوان، لكن عادة ما تكون الأليفة منها.
إلا أن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة خلال الساعات الماضية، أثبت عكس هذه النظرية.
فقد أظهر الفيديو فرحة أسدين مفترسين بمجرّد رؤية سيدة أطلت عليهما من بعيد، ليهرولا بسرعة نحوها مرحبين بها.
In Switzerland a woman raised a pair of lions. The authorities confiscated them for a zoo. 7 years later the woman came to visit the zoo🦁🦁 pic.twitter.com/6cvjFF38Qg— Nature And Animals ❤ (@natureloveonly) July 11, 2022
أول لقاء منذ 7 سنوات
وقام الأسدان باحتضان السيدة في مشهد لا يوصف يؤكد وفاء المفترسين، في حين تبيّن أن السيدة كانت ربّتهما فترة ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل 7 سنوات.
إلا أن اللافت بالأمر أن ملكي الغابا تذكراها رغم كل هذه السنوات، حيث كان هذا اللقاء الأول بينهما منذ ذلك الحين، بحسب ناشري الفيديو.
يشار إلى أن الأسود تعتبر من أخطر الحيوانات المفترسة، التي لا يجرؤ أحد على تربيتها إلا في أماكن مخصصة نظراً لما يمثله ذلك من خطر على الحياة.
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