"والله ما هلعب كورة تاني".. مشهد مؤثر لحارس مصري ينسحب بسبب سباب الجماهير

تصدَّر اسم حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري المصري، أحمد يحيى، مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعد انسحابه المفاجئ وخروجه باكيا من الملعب خلال مباراة فريقه أمس بسبب سباب الجماهير ضده.

وفوجئ متابعو مباراة فريق الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري لكرة القدم، والتي أقيمت مساء أمس الخميس وفي الدقيقة السادسة والسبعين، بخروج حارس المرمى السكندري من مرماه وانسحابه باكيا من الملعب وهو يردد "والله ما هلعب كورة تاني".

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وجاء انسحاب الحارس أحمد يحيى إثر تعرضه لسباب من مشجعي فريقه، بعد تلقي شباكه 5 أهداف من الفريق المنافس ليطلب الحارس استبداله ويدخل في نوبة بكاء هيسترية، وسط مواساة لاعبي الفريقين له واحتواء الجهازين الفنيين لفريقه والفريق المنافس الذين حاولوا تهدئته دون جدوى.

وتبين أن الحارس يمر بحالة حزن خلال الأيام الأخيرة بسبب وفاة شقيقه الأكبر، وهو ما أدخله في موجة بكاء، فضلاً عن أن لاعبي الفريقين وقفوا دقيقة قبل المباراة حدادا على شقيقه.







وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، معلنين دعمهم للاعب فيما تعاطف غالبية لاعبي مصر معه عبر تغريدات تصدرت حساباتهم على مواقع التواصل.

من جانبها علقت "رابطة الأندية المحترفة" في مصر على الواقعة ودعمت الحارس بطريقتها حيث اختارته رجل المباراة وكتبت في تغريدة تقول: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه، وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى، والذي بعطائه اختير لاعباً للجولة. أبقِ رأسك مرفوعاً يا أحمد".

وكان فريق الاتحاد السكندري قد مني بهزيمة ثقيلة من فريق سيراميكا كيلوباترا وبخماسية نظيفة في الدوري المصري ما أدى لتأزم موقفه في جدول الترتيب ودفعت مديره الفني عماد النحاس لتقديم استقالته.