رياض محرز يثير السخرية بـ"هاتفه المكسور".. والنجم يرد

أثار هاتف المهاجم الدولي الجزائري، رياض محرز، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى ردا وتوضيحاً من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقبل توجهه مع فريقه إلى الولايات المتحدة، نشر محرز صورة عبر صفحته على "تويتر"، أمس السبت، وبيده هاتف مكسور.

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كما أثارت الصورة استغراب المتابعين، الذين تساءلوا كيف أن نجما كبيرا يستخدم هاتفا مكسورا؟.

بدوره، رد رياض محرز على التعليقات الساخرة بنشر صورة أخرى للهاتف المكسور، وعلق قائلاً "نعم أعلم ذلك"، ممازحا "كنت أنتظر تجديد العقد".

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022

وكان محرز يشير إلى تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى العام 2025.

واعتبر محللون تجديد عقد محرز مثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 31 عاما، بعدما ساهم في احتفاظ سيتي بلقب البريميرليغ.