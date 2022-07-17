فيديو أثار تعاطف محبيه.. شاهد بيكيه متأثراً بأغنية لشاكيرا

بعد انفصاله عن المغنية العالمية شاكيرا منذ شهر تقريبا، ظهر نجم برشلونة جيرارد بيكيه في فيديو أثار تعاطف محبيه وجمهوره.

وظهر بيكيه في الفيديو الذي صوره أحد المشجعين وهو داخل سيارته، ويبدو متأثر وحزيناً أثناء استماعه لأغنية لشاكيرا.

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كما تداول محبو ومعجبو الثنائي، الفيديو الذي نشر عبر حساب "تيك توك" وحصد أكثر من ربع مليون لايك، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن نجم برشلونة لم يتجاوز أزمة انفصاله عن حبيبته النجمة الكولومبية.

وكان رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، أكد أن لاعبه جيرارد بيكيه وأحد قادة الفريق الكتالوني "يعاني" مؤخرًا بعد الظروف الأسرية التي تعرّض لها وانفصاله عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما.

ولم يظهر بيكيه وشاكيرا منذ شهر مارس الماضي في أي مناسبة معاً، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما انتشرت الشائعات حول خيانة اللاعب البرشلوني لحبيبته، دون أن يعلق أي منهما على الأمر.