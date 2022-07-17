مشاهد تفوق الوصف.. نار تأكل أشجار المغرب

بينما تواصل أجهزة الإطفاء المغربية، مدعومة بمزيد من التعزيزات مكافحة حرائق تجتاح منذ أيام مناطق حرجية نائية في شمال المغرب، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأضرار.

فقد دمّرت حرائق الغابات أكثر من 20 كلم مربعا في مناطق شمال المغرب، وأجلت إثر ذلك السلطات نحو 1000 أسرة من قراها حتى مساء الجمعة الماضي، وسط استمرار عمليات إخماد النيران.

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كما أظهر أحد المقاطع ألسنة النار وهي تمتد مسرعة بين الأحراج، فيما اشتعلت الأشجار وسط فرار الناس.

في حين انتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء، لاسيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق المعرضة للخطر والتي يصعب الوصول إليها.

متواصلة منذ أيام.. حرائق الغابات تدمر أكثر من 20 كلم مربع في مناطق شمال #المغرب، فيما أجلت السلطات نحو ألف أسرة من قراها حتى مساء الجمعة، وسط استمرار عمليات إخماد النيران#العربية pic.twitter.com/IIEbFmcLdw — العربية (@AlArabiya) July 16, 2022

مئات الهكتارات

يشار إلى أن مئات الهكتارات من أراضي الغابات كانت تدمّرت في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جداً تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة.

وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.