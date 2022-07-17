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مشاهد تفوق الوصف.. نار تأكل أشجار المغرب

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المغرب.. جهود الإطفاء مع استمرار عمليات الإجلاء في المناطق التي تشهد الحرائق
من الحرائق

مشاهد تفوق الوصف.. نار تأكل أشجار المغرب

دبي - العربية.نت

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بينما تواصل أجهزة الإطفاء المغربية، مدعومة بمزيد من التعزيزات مكافحة حرائق تجتاح منذ أيام مناطق حرجية نائية في شمال المغرب، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأضرار.

المغرب.. إرسال المزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق المغرب العربي المغرب.. إرسال المزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

فقد دمّرت حرائق الغابات أكثر من 20 كلم مربعا في مناطق شمال المغرب، وأجلت إثر ذلك السلطات نحو 1000 أسرة من قراها حتى مساء الجمعة الماضي، وسط استمرار عمليات إخماد النيران.

كما أظهر أحد المقاطع ألسنة النار وهي تمتد مسرعة بين الأحراج، فيما اشتعلت الأشجار وسط فرار الناس.

في حين انتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء، لاسيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق المعرضة للخطر والتي يصعب الوصول إليها.

مئات الهكتارات

يشار إلى أن مئات الهكتارات من أراضي الغابات كانت تدمّرت في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جداً تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة.

وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.

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