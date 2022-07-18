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"إن خليت خربت".. هكذا رد شباب على فعلة هذا المراهق!

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"إن خليت خربت".. هكذا رد شباب على فعلة هذا المراهق!

دبي - العربية.نت

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لم يكن يعلم هذا المسن أن خطوة بسيطة نفعلها جميعاً داخل مصعد ستتسبب له باعتداء لا يوصف.

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فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر اعتداء مراهق في تايوان على مسن، لأنه ضغط زر المصعد دون أن ينتبه لأصدقاء المعتدي يهمّون بالدخول.

اعتداء مرتين

فما كان من المراهق إلا أن شتم المسنّ وأوسعه ضرباً، ولم يكتفِ بذلك بل انتظره حتى خرج من المبنى وعاود الاعتداء عليه ثانية، وفقاً لما أظهرته كاميرات مراقبة مثبّتة بالمكان.

إلا أن هذه المرة لم تمرّ مرور الكرام، فسكان العمارة حضروا الاعتداء الثاني، وردّوا على المراهق بمثل أفعاله، وأوسعوه ضرباً حتى أغمي عليه.

يشار إلى أن المقطع لاقى رواجاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مناشدة بضرورة معاقبة المراهق على فعلته.

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