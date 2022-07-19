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شاهد زائراً غير متوقع.. يفسد حفل زفاف ويطرد المدعوين

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شاهد زائراً غير متوقع.. يفسد حفل زفاف ويطرد المدعوين

هاواي تعتبر مصيفاً للسياح من أميركا والعالم بسبب مناخها الاستوائي

دبي - العربية.نت

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معظم الذين يوشكون على الزواج يحلمون بحفل زفاف فاخر، والموقع الخلاب هو المكان المثالي. وغالبًا ما تكون الشواطئ من بين أكثر الأماكن المفضلة لمثل هذه الحفلات.

ومع ذلك، فقد تحولت الأمور إلى نتيجة عكسية في إحدى حفلات الزفاف هذه في هاواي بالولايات المتحدة الأميركية عندما انتهى الأمر باجتياح موجات ضخمة للحفل وتدمير المكان باستثناء كعكة الزفاف.

وظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجات عالية تضرب حفل الزفاف.

يُظهر المقطع أشخاصًا في حفلة على شاطئ البحر وهم يشاهدون بحذر اقتراب المياه، وفي النهاية يركضون هربا منها حيث اجتاحت موجة ضخمة الطاولات والكراسي.

وأفسدت مياه البحر زينة الحفل وبللت الزوار الذين قابلوا ذلك بالضحك.

وحطمت الموجة الكبيرة زينة حفل الزفاف فيما نجا قالب الحلوى، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وتعتبر ولاية هاواي الأميركية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أميركا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.

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