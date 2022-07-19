شاهد زائراً غير متوقع.. يفسد حفل زفاف ويطرد المدعوين
هاواي تعتبر مصيفاً للسياح من أميركا والعالم بسبب مناخها الاستوائي
معظم الذين يوشكون على الزواج يحلمون بحفل زفاف فاخر، والموقع الخلاب هو المكان المثالي. وغالبًا ما تكون الشواطئ من بين أكثر الأماكن المفضلة لمثل هذه الحفلات.
ومع ذلك، فقد تحولت الأمور إلى نتيجة عكسية في إحدى حفلات الزفاف هذه في هاواي بالولايات المتحدة الأميركية عندما انتهى الأمر باجتياح موجات ضخمة للحفل وتدمير المكان باستثناء كعكة الزفاف.
وظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجات عالية تضرب حفل الزفاف.
يُظهر المقطع أشخاصًا في حفلة على شاطئ البحر وهم يشاهدون بحذر اقتراب المياه، وفي النهاية يركضون هربا منها حيث اجتاحت موجة ضخمة الطاولات والكراسي.
وأفسدت مياه البحر زينة الحفل وبللت الزوار الذين قابلوا ذلك بالضحك.
وحطمت الموجة الكبيرة زينة حفل الزفاف فيما نجا قالب الحلوى، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.
وتعتبر ولاية هاواي الأميركية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أميركا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.
-
كوفيد طويل الأمد مجدداً.. تساقط الشعر والسمنة مؤشرات للإصابة!دراسة حديثة وجدت أن السمنة وتساقط الشعر في وقت الإصابة، عاملان للتنبؤ بكوفيد-19 طويل الأمد فيروس كورونا
-
ثوب زفاف جينيفر لوبيز بتوقيع مصمم عربيالمعروف عن النجمة جينيفر لوبيز إعجابها الكبير بتصاميم دار زهير مراد العربية ستايل
-
سيد رجب: هذا الفيلم يمثل طفرة في السينما المصرية والعربيةكشف لـ"العربية.نت" عن كواليس فيلمي "كيرة والجن" و"عمهم".. وأعرب عن تشوقه لعرض فيلم "ليلة العيد" ثقافة وفن