تصريح غزا التواصل.. مسوؤل أميركي: "الروس شيبوني"

في تصريخ غزا مواقع التواصل الاجتماعي وبات حديث الناس، أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، إلى أن صور الرئيس فلاديمير بوتين في إيران، ذكّرته بأن شعره شاب أي أصبح أبيض اللون، بسبب المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين، في إشارة منه إلى عمق الخلافات بين أميركا والبلدين والتي استدعت مفاوضات طويلة ومعقدة.

وأوضح بيرنز في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني، أنه لا يشعر بالحنين عندما ينظر إلى صور الرئيس بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني، بل يتذكر فقط أن معظم شعره شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين، وفق تعبيره.

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يذكر أن هذا التصريح انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته مواقع كثيرة ووسائل إعلام.

ودل كلام المسؤول الرفيع على مدى توتر العلاقات بين أميركا وروسيا من جهة، وأميركا وإيران من جهة أخرى وعمق الخلافات بينهم على مدى مر السنين، وما تفجّر عنه مفاوضات طويلة ومعقدة لم ينبثق عنها في غالب الأحيان حلول مفيدة.