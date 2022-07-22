شاهد.. سياسي هندي يشرب من نهر لإثبات نظافته فيصاب بتسمم

نقل رئيس وزراء البنجاب، بهاجوانت مان، إلى المستشفى في دلهي مصاباً بألم في المعدة لم يعتقد أنه تسمم، بعد أيام قليلة من شربه كوباً من نهر "كالي بين"، وهو نهر مقدس لدى الهنود في البلاد، لإثبات أنه نظيف.
وذكرت مصادر أن بهاجوانت مان أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء، وفق ما نقلته صحيفة the indian express الهندية.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ CM @BhagwantMann ਜੀ— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 17, 2022
ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ pic.twitter.com/4LnU0U66wQ
كما أشارت إلى أنه تم نقله جواً وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي؛ حيث خضع لفحوص طبية ولا يزال في المستشفى، مشيرة إلى أن الحكومة أبقت مرضه سراً، ووضعته تحت حراسة مشددة.
كوب كامل من مياه النهر
وانتشر مقطع فيديو لقيام رئيس وزراء البنجاب بشرب كوب كامل من مياه نهر يصفه الهنود بالمقدس لإثبات أن المياه نظيفة ولا يمكن أن تؤذي الناس.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يقف الأحد الماضي، بالقرب من النهر برفقة عدد من الأشخاص، ثم قام بتعبئة كوب من مياه النهر وتناوله أمام الحضور وعدسات الكاميرا، ليتم في وقت لاحق نقله بإخلاء طبي جوي لأحد مستشفيات دلهي بسبب آلام شديدة في المعدة.
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