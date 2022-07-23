فيديو مرعب.. قرد شرس يهاجم طفلة ووالدتها تنقذها بصعوبة

هاجم قرد شرس هارب من حديقة حيوانات خاصة في العاصمة الروسية، طفلة أوكرانية بشكل مفاجئ.

ووثقت كاميرات المنزل، مقطع فيديو يظهر القرد وهو يمسك الطفلة الصغيرة وتدعى بوليتا بشكل مرعب، مما أعاقها عن الهرب مثل ما فعل الأطفال الأكبر سنا منها.

A monkey escaping from the #zoo attacked a #Ukrainian refugee girl playing in front of a house in Russia's capital Moscow.



The child was hospitalized in serious condition.



It was learned that the little girl escaped the war in Ukraine and came to #Russia.#animal #anews pic.twitter.com/fh7yeMYT9b — ANews (@anews) July 22, 2022

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وبعد وقت قصير على إمساك القرد بأرجل الطفلة، تدخلت والدتها بشكل سريع وبدأت في شد صغيرتها لتخلصها منه بصعوبة، برفقة والدها الذي أتى هو أيضاً، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

هذا وأصيبت الطفلة بجروح في ذراعيها وساقيها إضافة إلى نزيف شديد في الدم، دخلت على إثر ذلك العناية المركزة.

وذكرت التقارير أن جيران العائلة الأوكرانية يربون الذئاب والفيلة والحيوانات البرية الأخرى في حديقة حيواناتهم في قرية تيربيجوريفو.

وما زال التحقيق جارياً بخصوص هذا الحادث المروع.