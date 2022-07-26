فيديو رومانسي.. عريس سعودي يعزف على البيانو بيوم زفافه

لفت فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أنظار الكثيرين لقيام شاب بعزف مقطوعة موسيقية لزوجته في ليلة زفافهما.
وظهر العريس وهو يجلس أمام البيانو، ويعزف موسيقى هادئة فيما عروسه تقف بجانبه بفستانها الأبيض.
هل ستصبح موضة ؟— الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) July 24, 2022
عريس يعزف مقطوعة موسيقية لزوجته في يوم زفافهما ❤️🎶
pic.twitter.com/2wNWl1HLz4
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كما تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل مع الفيديو، ووصفوا المشهد بالرومانسي والجميل، مشيرين إلى أنه "غير معتاد" خصوصا أن العريس في يوم زفافه يكون مشغولاً ومتوتراً.
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