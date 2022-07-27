شاهد أسوداً تهاجم تمساحاً بشراسة.. لكنه ينتصر ويفلت منها

أظهر مقطع فيديو متداول، بعض الأسود وهي تهاجم تمساحا عدة مرات بشكل شرس، وكيف يحاول أحد الأسود جر الحيوان الزاحف من قدميه.
وصور كونور داوز، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما، مقطع الفيديو أثناء زيارته لمحمية Entabeni Game في جنوب إفريقيا مع عائلته، ونشره عبر صفحة "إنستغرام" الخاصة بزوار "حديقة كروجر الوطنية"، وفقا لموقع "hindustantimes".
كما قال: "شاهدنا أسدا يسير على الطريق الترابي على طول السد، ثم التقى مع عدد قليل من الأسود الأخرى واستمروا جميعا في السير على طول الطريق. جاؤوا إلى حيث كان التمساح يرقد تحت أشعة الشمس، وفجأة هاجم الأسد الذكر التمساح".
وأضاف: "في النهاية، تمكن التمساح من الهرب وشعرت بالارتياح لأننا لن نرى الأسد يقتله، حيث سبح التمساح بعيدا وتحركت الأسود واستلقت وكأن شيئا لم يحدث. أنا لم أشاهد مثل هذا من قبل، حتى إن حارسة المحمية قالت إنها لم تر أو تسمع شيئا من هذا القبيل يحدث من قبل".
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