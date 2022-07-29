الادعاء الإسباني يطالب بسجن المغنية شاكيرا 8 سنوات
النيابة العامة في برشلونة تتهم النجمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014
أعلنت النيابة العامة في برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، اليوم الجمعة، أنها ستطلب السجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة الكولومبية، شاكيرا، التي أعلنت رفضها عقد اتفاق، وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.
وفي لائحة الاتهام، أشارت النيابة العامة كذلك إلى أنها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريباً.
وعلى القضاء حالياً أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.
وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.
وأفاد وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحاً حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علماً أن قرار إحالة النجمة البالغة من العمر 45 عاماً رسمياً على المحكمة لم يصدر بعد.
ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه الأربعاء استنكارها "الانتهاك التام" لحقوقها و"الأساليب التعسفية" التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية "واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق".
ويزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن المغنية أمضت أكثر من نصف كل عام بين عامي 2012 و2014 في إسبانيا وكان يجب أن تدفع ضرائب في البلاد.
أنهت شاكيرا مؤخراً علاقة استمرت 11 عاماً مع نجم برشلونة، جيرارد بيكيه، وأنجبت منه طفلين. وكانت الأسرة تعيش في برشلونة.
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